Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη των «πρασίνων» επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Τρομερή αποθέωση για τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού από τους παίκτες των «πρασίνων» μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του και στη συνέχεια τόνισε ο ίδιος: «Μίλα σε μένα. Είναι μεγάλη νίκη για εμάς, ειδικά για τον τρόπο που πήγε το ματς. Είμαστε καλοί, είμαστε καλοί»

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