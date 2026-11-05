Παναθηναϊκός: Η αποθέωση των παικτών στον Ναν στα αποδυτήρια
Τρομερή αποθέωση για τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού από τους παίκτες των «πρασίνων» μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Αμερικανός γκαρντ αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του και στη συνέχεια τόνισε ο ίδιος: «Μίλα σε μένα. Είναι μεγάλη νίκη για εμάς, ειδικά για τον τρόπο που πήγε το ματς. Είμαστε καλοί, είμαστε καλοί»
Δείτε το βίντεο:
That’s some MVP material we got here 👀☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/H2OtHwxY9M— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 4, 2026
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