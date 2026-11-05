Λεσόρ: «Θέλουμε να εστιάσουμε στην άμυνα, αλλά έχουμε εξαιρετικό ταλέντο στην επίθεση»

Όσα δήλωσε ο Ματίας Λεσόρ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, σε ένα απίστευτο ματς στη Μαδρίτη. Φιλοξενήθηκε από τη Ρεάλ για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης και πήρε το διπλό με 115-112.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, ο Ματίας Λεσόρ, έκανε το δικό του σχόλιο μετά το παιχνίδι για αυτή τη μεγάλη νίκη.

Ο Λεσόρ είπε

«Απλώς θέλαμε την νίκη. Ήταν μεγάλο βράδυ για το μπάσκετ. Μ' αρέσουν τέτοια παιχνίδια, και το ευχαριστηθήκαμε. Θέλουμε να εστιάσουμε στην άμυνα, αλλά έχουμε εξαιρετικό ταλέντο στην επίθεση. Πολύ μεγάλη νίκη! Πρέπει να το ευχαριστηθούμε απόψε αλλά και να κοιτάξουμε το επόμενο ματς. Δεν είμαι και τόσο κουρασμένος, εξουθενωμένος, αυτή είναι η δουλειά μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τέτοια παιχνίδια, και να έχουμε παραπάνω ενέργεια».