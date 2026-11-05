Μαρτίνεθ: «Παίξαμε με καλή νοοτροπία - Χάσαμε στις λεπτομέρειες»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σχολίασε την εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στον Παναθηναϊκό και την ήττα της «βασίλισσας».

Απίθανη ματσάρα στη Μαδρίτη, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα τεράστιο διπλό στην παράταση. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφυγε από τη «Movistar Arena» με τη νίκη (115-112) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε το δικό του σχόλιο για την ήττα της ομάδας του.

Ο Μαρτίνεθ είπε

«Παίξαμε με καλή νοοτροπία. Χάσαμε στις λεπτομέρειες στην παράταση. Δώσαμε 2-3 εύκολα καλάθια. Δεν έπρεπε να στείλουμε τους Ναν και Φρανσίσκο στις βολές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα είναι άσχημα επειδή χάσαμε. Θα σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι».