Μαρτίνεθ: «Παίξαμε με καλή νοοτροπία - Χάσαμε στις λεπτομέρειες»
Απίθανη ματσάρα στη Μαδρίτη, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα τεράστιο διπλό στην παράταση. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφυγε από τη «Movistar Arena» με τη νίκη (115-112) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε το δικό του σχόλιο για την ήττα της ομάδας του.
Ο Μαρτίνεθ είπε
«Παίξαμε με καλή νοοτροπία. Χάσαμε στις λεπτομέρειες στην παράταση. Δώσαμε 2-3 εύκολα καλάθια. Δεν έπρεπε να στείλουμε τους Ναν και Φρανσίσκο στις βολές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα είναι άσχημα επειδή χάσαμε. Θα σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι».
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