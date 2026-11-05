Ναν: «Αξιοποιήσαμε το βάθος του ρόστερ μας - Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο»

Ο Κέντρικ Ναν έκανε το δικό του σχόλιο για τη σπουδαία νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Ρεάλ.

Με τον Κέντρικ Ναν να κάνει... μαγικά μέσα στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό. Φιλοξενήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague και επικράτησε με 115-112.

Ο μεγάλος MVP του ματς, Κέντρικ Ναν, έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη της ομάδας του.

Ο Ναν είπε

«Σίγουρα έχω υπάρξει ξανά τόσο συγκεντρωμένος. Νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν από τους παίκτες της αρχικής πεντάδας, από το ξεκίνημα του αγώνα. Βγάλαμε συνολικά μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα, αξιοποιήσαμε το βάθος του ρόστερ μας και πετύχαμε μια σπουδαία νίκη απόψε.

Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς. Είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν και προσπαθούμε να βρούμε τον ρυθμό μας. Την προηγούμενη εβδομάδα γνωρίσαμε δύο ήττες, όμως αυτή είναι μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη για εμάς. Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο».