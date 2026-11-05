Ομπράντοβιτς: «Όλοι ξέρουμε την ποιότητα του Ναν - Πρέπει να φτιάξουμε την άμυνά μας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε το δικό του σχόλιο για τη μεγάλη νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Ρεάλ.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague και κατάφεραν να πάρουν μία σπουδαία εκτός νίκη στην παράταση με 115-112.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε το δικό του σχόλιο τόσο για την αναμέτρηση, αλλά και για τον τρομερό Κέντρικ Ναν.

Ο Ομπράντοβιτς είπε

«Η Ρεάλ έπαιξε καταπληκτικά και για να πάει στην παράταση ένα παιχνίδι έγιναν πολλά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να παίξεις 40-45 λεπτά. Είχαμε τη συγκέντρωση που έπρεπε. Ο Ναν έπαιξε καταπληκτικά, όλοι ξέρουμε την ποιότητα που έχει.

Δεν είναι εύκολο μετά τον τραυματισμό του, όλοι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί με εκείνον. Πρέπει να καταλάβουμε την ποιότητα που υπάρχει στην ομάδα. Παίξαμε καταπληκτικά στην επίθεση, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και το αμυντικό κομμάτι».