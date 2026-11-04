Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Το καλάθι του Φελίζ που έστειλε στην παράταση την αναμέτρηση
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Ο Αντρές Φελίζ πέτυχε το πιο καθοριστικό καλάθι για τη Ρεάλ Μαδρίτης, στέλνοντας την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό στην παράταση.
«Δραματικά» ήταν τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Αντρές Φελίζ πήρε την ευθύνη για την τελευταία επίθεση της ομάδας του και, κερδίζοντας τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ στην άμυνα, σκόραρε, στέλνοντας το ματς στην παράταση.
Δείτε τη φάση:
🤩 Así nos ha llevado @andresitof10 a la prórroga https://t.co/6jl0ElwJl4— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) November 4, 2026
@Photo credits: x_real_madridbasket
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