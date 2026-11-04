Ο Αντρές Φελίζ πέτυχε το πιο καθοριστικό καλάθι για τη Ρεάλ Μαδρίτης, στέλνοντας την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό στην παράταση.

«Δραματικά» ήταν τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αντρές Φελίζ πήρε την ευθύνη για την τελευταία επίθεση της ομάδας του και, κερδίζοντας τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ στην άμυνα, σκόραρε, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Δείτε τη φάση: