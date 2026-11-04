Ο Ηρακλής επικράτησε (81-64) της ΑΕΚ Λάρνακας με πρωταγωνιστή τον Χασάν Ντιαρά και συνεχίζει να ελπίζει σε πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Με τον Χασάν Ντιαρά να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση ο Ηρακλής επιβλήθηκε (81-64) της ΑΕΚ Λάρνακας και συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Ο άσος του «γηραιού» με 19 πόντους και 10 ασίστ ήταν «όλα τα λεφτά» για την ελληνική ομάδα που μετράει 3 νίκες και 2 ήττες πιάνοντας τους Κύπριους που έχουν το ίδιο ρεκόρ. Ο Τζέικομπ Χάτσον πρόσθεσε 13 πόντους, ο Κλίβελαντ Μέλβιν άλλους 12 πόντους και από 11 πόντους σημείωσαν ο Ντοντρέζ Στάιλς και ο Κόουλ Σίλας.

Από την ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη ο Μάιλς Τέιτ είχε 23 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Τζέσε Χαντ με τον Άντονι Ντούρχαμ σημείωσαν από 13 πόντους.

Ηρακλής- ΑΕΚ Λάρνακας: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ηρακλής αιφνιδιάστηκε από την ΑΕΚ Λάρνακας που βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 8 πόντους (15-23 στο 8.20''). Οι φωνές του Ζόραν Λούκιτς έπιασαν τόπο και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την ελληνική ομάδα να είναι πίσω στο σκορ με 21-23 (στο 10').

Οι Κύπριοι που είχαν λύσεις με τους Μάιλς Τέιτ (είχε 13 πόντους στο πρώτο 20λεπτο) και Αϊζάια Μούσιους (είχε 7 πόντους στο πρώτο μέρος) δέχθηκαν μεγάλη πίεση και αυτό αποτυπώθηκε από το σερί του «γηραιού» που βρέθηκε μπροστά με 25-23 (στο 11.40'') έχοντας «τρέξει» ένα επιμέρους σκορ 10-0 σε τρία λεπτά.

Η πίεση στην άμυνα από τον Ηρακλή οδήγησε τους παίκτες του Χριστόφορου Λειβαδιώτη σε πολλά άστοχα σουτ από την περιφέρεια (2/9 τρίποντα, 22.22% στο πρώτο 20λεπτο) και σε μεγάλο έλλειμμα στη δημιουργία (μόλις 4 ασίστ για 10 λάθη).

Την ίδια στιγμή με τους Χασάν Ντιαρά και Τζέικομπ Χάτσον να έχουν από 13 πόντους και τον Ντοντρέζ Στάιλς να έχει προσθέσει άλλους 8 πόντους η ελληνική ομάδα με 41.67% στα τρίποντα (5/12) και 12 ασίστ για 8 λάθη άνοιξε το σκορ (41-32 στο 17.30'') και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας ανεβάσει τη διαφορά στο +14 (48-34 στο 20').

Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Ηρακλής βρέθηκε στο +17 (60-43 στο 29') με τους Ντιαρά και Χάτσον. Η ΑΕΚ Λάρνακας δεν είχε το βάθος και την ποιότητα να ανταποκριθεί στην πίεση της ελληνικής ομάδας με τη διαφορά να συντηρείται σε υψηλά επίπεδα (62-45 στο 30').

Οι φιλοξενούμενοι με καλάθια των Τέιτ και Ντούρχαμ προσπάθησαν και μείωσαν τη διαφορά (65-55 στο 33.30''), αλλά δεν είχαν την ενέργεια και την ποιότητα να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση. Ο Ζόραν Λούκιτς και οι παίκτες του δεν άφησαν περιθώρια στους Κύπριους να πιστέψουν πως μπορούν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από την αναμέτρηση.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε επιθετικό πλουραλισμό (πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) και πήρε μια σημαντική διαφορά (48-34 στο 20') στο τέλος του πρώτου μέρους που δεν τον έκανε να αισθανθεί απειλή από τον αντίπαλο του.

MVP O… Χασάν Ντιαρά είχε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:40 λεπτά συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζέικομπ Χάτσον (13 πόντους), Κλίβελαντ Μέλβιν (12 πόντους), Ντοντρέζ Στάιλς (11 πόντους) και Κόουλ Σίλας (11 πόντους).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μάιλς Τέιτ τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 35:43 λεπτά συμμετοχής.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τζέιλεν Λεκιού που είχε 8 πόντους με 3/10 σουτ, ενώ είχε και 2/7 ελεύθερες βολές σε 24:21 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 20 ασίστ για 14 λάθη της ελληνικής ομάδας έναντι 10 ασίστ για 16 λάθη των Κυπρίων εξηγούν τον λόγο της υπεροχής του Ηρακλή.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-23, 48-34, 62-45, 81-64.

Iraklis BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Jalen Lecque * 24:21 8 3/10 30% 3/6 50% 0/4 0% 2/7 28.57% 1 1 2 2 3 2 - - -2 -2 2 Cleveland Melvin * 29:52 12 4/11 36.36% 2/4 50% 2/7 28.57% 2/4 50% 3 1 4 1 2 2 - - 3 6 3 Dontrez Styles 25:14 11 5/8 62.5% 4/5 80% 1/3 33.33% 0/0 0% 2 5 7 - 2 - - 1 18 16 5 Noah Horchler 10:30 4 1/7 14.29% 0/3 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 3 5 - 2 1 - 1 -7 2 10 Hassan Diarra * 31:40 19 8/11 72.73% 6/7 85.71% 2/4 50% 1/3 33.33% 1 3 4 10 5 2 1 - 24 27 11 Jacob Hutson * 18:43 13 3/8 37.5% 2/6 33.33% 1/2 50% 6/6 100% 3 3 6 4 5 1 1 - 23 18 13 Diamantis Slaftsakis 02:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - 1 - 2 1 16 Cole Syllas 29:17 11 4/9 44.44% 3/5 60% 1/4 25% 2/2 100% 4 1 5 1 1 1 3 3 14 17 19 Georgios Arnokouros 04:47 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 - 1 1 1 - -1 1 56 Sarantis Mastrogiannopoulos 17:48 3 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 1/2 50% 1 2 3 2 4 3 - - 7 1 72 Marios Giannikos Did Not Play 77 Sotiris Stavrakopoulos * 05:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - 2 2 - 1 - - - 4 2 Team/Coaches 4 1 5 - 1 - TOTAL 200 81 29/69 42.03% 21/39 53.85% 8/30 26.67% 15/26 57.69% 22 23 45 20 26 14 7 5 - -