Παναθηναϊκός: Αποθέωση της «πράσινης» αποστολής στην άφιξή της
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην «Movistar Arena» της Μαδρίτης από τη Ρεάλ για την 10η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «πράσινοι» θα έχουν στο πλευρό τους και την συμπαράσταση των φιλάθλων, οι οποίοι και θα δώσουν το «παρών» στο γήπεδο.
Μάλιστα είχαν την ευκαιρία να αποθεώσουν την αποστολή της ομάδας τους και πολύ περισσότερο τους Κώστα Σλούκα και Ζέλικο Ομπράντοβιτς λίγο μετά την άφιξή τους στο γήπεδο.
Always with US 💚☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/b7fA5POIWE— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 4, 2026
Just arrived ☘️ 📍 Movistar Arena #PAOFans are always there to welcome us 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/aoFqOYkEiQ— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 4, 2026
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