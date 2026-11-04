Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πρασίνων» για το ματς με τη Ρεάλ, ποιος έμεινε εκτός
Την επιστροφή στις νίκες θέλει ο Παναθηναϊκός στην Μαδρίτη μετά την ήττα στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές.
Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τη φορμαρισμένη Ρεάλ έχοντας ταξιδέψει στην ισπανική πρωτεύουσα με 13 παίκτες, έχοντας μείνει εκτός οι Ρογκαβόπουλος, Μαντζούκας, Μωραΐτης.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπρεπε να «κόψει» έναν προκειμένου να σχηματιστεί η τελική 12άδα της ομάδας και αυτός ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού γι' αυτό το παιχνίδι αποτελείται από τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Γιαμπουσέλε, Ναν, Λεσόρ, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.
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