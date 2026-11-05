Δείτε ποια θα είναι η επόμενη ομαδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά και το δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού για την Euroleague και τη ματσάρα στη Μαδρίτη όπου απέδρασε με το «διπλό», οι «πράσινοι» θα επιστρέψουν στο «Telekom Center Athens» στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα υποδεχθεί μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδες τον... αιώνιο αντίπαλο της Ρεάλ το βράδυ της επόμενης Παρασκευής (13/11).

Όπερ και σημαίνει ότι το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15) πριν ξεκινήσει το σερί των εκτός έδρας αγώνων.

Ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου