H Εuroleague ανακοίνωσε πως τα εντός έδρας ματς της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα διεξάγονται στη Λεμεσό και οποιεσδήποτε αλλαγές θα ανακοινωθούν σε περίπτωση που η κατάσταση επιστρέψει στο φυσιολογικό στο Ισραήλ.

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παίζει τα εντός έδρας ματς της στη Euroleague στην Κύπρο και τη Λεμεσό. Το μόνο που απέμενε ήταν η επίσημη ανακοίνωση, η οποία ήρθε από την πλευρά των διοργανωτών την Τετάρτη 4 Νοέμβρη.

Έτσι στο «Σπύρος Κυπριανού» θα διεξαχθεί το ματς της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις 17 Νοέμβρη θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στη Λεμεσό η Μακάμπι, ενώ στις 7 Γενάρη θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στην Κύπρο.

Μένει να φανεί τι θα συμβεί με το αίτημα της Μακάμπι. Οι Ισραηλινοί σύμφωνα με το Meridian Sports, επιθυμούν να γίνουν τα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δίχως την παρουσία θεατών, διότι υπάρχουν αρκετοί φίλοι των ελληνικών ομάδων στην Κύπρο και η Μακάμπι φοβάται πως θα είναι σαν να παίζει σαν φιλοξενούμενη.

Αναλυτικά

Η Euroleague Basketball ενέκρινε μια εναλλακτική τοποθεσία για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία θα φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της σεζόν 2026-27, μέχρι νεωτέρας. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παίξει όλους τους εντός έδρας αγώνες της στο Spyros Kyprianou Arena στη Λεμεσό της Κύπρου, ξεκινώντας με τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου εναντίον της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινές ομάδες παίζουν επί του παρόντος τους εντός έδρας αγώνες τους σε εναλλακτικές τοποθεσίες, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή. Αυτό το μέτρο στοχεύει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των παικτών, του προσωπικού της ομάδας και των οπαδών.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και να παραμένει σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις θα ανακοινωθούν σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή επιστρέψει στο φυσιολογικό.