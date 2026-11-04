Ο Παναθηναϊκός ήταν «Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ» στις εννέα πρώτες αγωνιστικές της Euroleague έχοντας εντυπωσιάσει στις πέντε πρώτες και έχοντας παρουσιάσει κάμψη στις τέσσερις επόμενες. Το Gazzetta αναλύει ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη...

Μετά τις εννέα πρώτες αγωνιστικές της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώτη θέση της κατάταξης έχοντας επτά νίκες και δύο ήττες. Αν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το ρεκόρ βάσει των όσων είχε παρουσιάσει στο ξεκίνημα της σεζόν; Σαφέστατα και θα μπορούσε...

Η αλήθεια είναι ότι οι «πράσινοι» έχουν χωρίσει σε δύο... μέρη την φετινή τους παρουσία στην Euroleague. Στις πρώτες 19 ημέρες όπου είχαν «τρομάξει» τους πάντες με τις επιβλητικές και ευρείες νίκες που σημείωναν (και οι οποίες έφταναν και τους +20 πόντους κατά μέσο όρο!) και τις επόμενες 14 ημέρες όπου προβλημάτισαν και έμοιαζαν να είναι τελείως διαφορετική ομάδα.

Το δίχως άλλο θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα μέσα σε μια χρονιά. Καμία ομάδα, όσο ποιοτική και αν είναι, δεν μπορεί να σημειώνει μόνο νίκες σε μια τόσο απαιτητική και δύσκολη διοργάνωση. Ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί νέες καταστάσεις και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ανακατέψει την τράπουλα προκειμένου να βρει χημεία και με τα νέα πρόσωπα τα οποία επέστρεψαν μετά τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν.

Δεν είναι εύκολη η εξίσωση και θα χρειαστεί χρόνο. Και αυτό είναι κάτι που αποτυπώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο μέσα και από τη γλώσσα των αριθμών στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ένταξη των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα, έχοντας προηγηθεί και αυτές των Μουστάφα Φαλ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις οι οποίοι δεν ξεκίνησαν τη σεζόν λόγω των τραυματισμών που είχαν να αντιμετωπίσουν, «μπέρδεψαν» κάπως τους ρόλους καθώς έπρεπε να αλλάξει και το rotation μέσα στην ομάδα.

Από +20 πόντους στους -1.5 πόντους

Και από τη στιγμή που οι προπονήσεις είναι απειροελάχιστες, είναι λογικό και επόμενο να προσπαθεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρει την κατάλληλη χημεία μέσα από τα παιχνίδια. Κάτι που έφερε την πτώση στην απόδοση, συνολικά της ομάδας, με αποτέλεσμα και οι αριθμοί στις στατιστικές κατηγορίες να πέσουν δραματικά.

Συγκεκριμένα το +20 που είχε ο Παναθηναϊκός μετά το αρχικό 5-0 ύστερα από τα πέντε πρώτα ματς με 89.4 πόντους υπέρ και 69.4 πόντους κατά, έγινε -1.5 στα τέσσερα παιχνίδια που ακολούθησαν με 76.8 πόντους στην επίθεση και 78.3 πόντους στην αμυνα. Μπορεί ο αμυντικός μέσος όρος να μην έφτασε τους 80+ πόντους ωστόσο αυξήθηκε κατά 8.9 πόντους σε σχέση με το εξαιρετικό ξεκίνημα ενω το μεγάλο πρόβλημα ήταν στην επιθετική παραγωγή με 12.6 πόντους λιγότερους!

Και αν πρέπει να υπογραμμίσουμε, επίσης, κάποια στοιχεία ακόμα, έχοντας να κάνουν αφενός με το κακό ποσοστό στα τρίποντα με 27,6% την ώρα που μέχρι πρότινος οι «πράσινοι» σούταραν με 38,8% και την αδυναμία στο ριμπάουντ με 3.9 λιγότερα ανά αγώνα και αφετέρου με τις περισσότερες κατοχές που έπαιρναν οι αντίπαλοι. Κάτι που αποτυπώθηκε από την κακή αναλογία ασίστ (15.5) και λαθών (12.3) και τα λιγότερα κλεψίματα και κοψίματα σε σχέση με το πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Και αν μη τι άλλο ενόψει του αγώνα στην Μαδρίτη απέναντι στην λαβωμένη Ρεάλ για την 10η αγωνιστική, καλείται να δείξει το καλό του πρόσωπο, αυτό που τον κρατούσε αήττητο στην Euroleague.

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