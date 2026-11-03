Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τον κόσμο για τον τραυματισμό του Φακούντο Καμπάτσο που δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό (4/11).

H Ρεάλ Μαδρίτης έχει ένα πολύ απαιτητικό ματς στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό (4/11, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θα κληθεί να το παίξει χωρίς έναν εκ των πιο κομβικών παικτών της, τον Φακούντο Καμπάτσο όπως τόνισε και ο Μαρτίνεθ.

Οι Μαδριλένοι ενημέρωσαν πως ο Αργεντινός ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο. Μια απουσία που αναμένεται να διαφοροποιήσει και το rotation που θα κάνει ο προπονητής της στα γκαρντ.

Αναλυτικά

«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας Φακούντο Καμπάτσο από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με τραυματισμό στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».