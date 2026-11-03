Κάρλικ Τζόουνς: «Είχα πρόταση από τον Παναθηναϊκό, οι οπαδοί της Παρτίζαν έσπασαν τα τζάμια και μπήκαν στο προπονητικό κέντρο»

Ο Κάρλικ Τζόουνς μίλησε για τα όσα έζησε στην Παρτίζαν, τον Ομπράντοβιτς, αλλά και τον Παναθηναϊκό.

Στο EuroInsiders μίλησε ο Κάρλικ Τζόουνς και στάθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε στην Παρτίζαν, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ αποκάλυψε πως είχε στο παρελθόν πρόταση από τον Παναθηναϊκό.

Για τα δύσκολα περιστατικά στην Παρτίζαν: «Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα ενημέρωσης, αλλά είχαμε προπόνηση και οι οπαδοί εμφανίστηκαν και εισέβαλαν στο προπονητικό κέντρο. Φτάσαμε σε σημείο να φοβόμαστε. Πήραμε βάρη στα χέρια μας, σε περίπτωση που χρειαζόταν. Δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά το μίσος που δεχόμασταν είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε αισθανόμασταν ότι έπρεπε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Υπήρχαν χιλιάδες οπαδοί. Έσπασαν τα τζάμια για να μπουν μέσα».

Για τον διαφορετικό τρόπο που τον αντιμετώπιζαν σε σχέση με άλλους συμπαίκτες του: «Προσωπικά, βρισκόμουν σε διαφορετική θέση. Όταν με έβλεπαν, μου έλεγαν: “Κάρλικ, περαστικά. Ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα πίσω”. Όμως αυτές οι αντιδράσεις δεν ήταν ίδιες με εκείνες που δέχονταν οι συμπαίκτες μου. Μπορώ μόνο να φανταστώ τι περνούσαν».

Για την πρόταση που είχε από τον Παναθηναϊκό: «Όταν πήγα στην Κίνα, είχα ρήτρα για το NBA και ήθελα να κρατήσω αυτή την πόρτα ανοιχτή. Για να είμαι ειλικρινής, είχα προτάσεις από την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, από τον Παναθηναϊκό. Μίλησα με έναν ατζέντη για τις επιλογές που είχα στην Ευρώπη. Δεν καταλάβαινα πώς ήταν τα πράγματα εκεί. Μου εξήγησε ότι η σεζόν διαρκεί δέκα μήνες και του είπα "με τίποτα". Παράλληλα, η κοπέλα μου ήταν έγκυος. Δεν μπορούσα να μείνω στη G League και να περιμένω κάτι που μπορεί να μην ερχόταν ποτέ. Έπρεπε να πάω κάπου και να βγάλω χρήματα. Η Κίνα ήταν η λύση. Αν με καλούσε κάποια ομάδα του NBA, θα μπορούσα να επιστρέψω. Ετοιμαζόμουν να δημιουργήσω οικογένεια και η επιλογή της Κίνας ήταν καθαρά μια επαγγελματική απόφαση».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Όποτε ήμουν εκεί, οι παίκτες είχαν θετική στάση. Ήταν απογοητευμένοι από τις ήττες, αλλά ήταν θετικοί μεταξύ τους. Το ίδιο και ο προπονητής. Δεν είδα κάτι ασυνήθιστο από εκείνον. Φυσικά ήταν εκνευρισμένος με τις ήττες, αλλά αυτός είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είναι ένας άνθρωπος που θα κυκλοφορήσει και θα αστειευτεί με τους άλλους. Ξέρει πότε να κάνει πλάκα και πότε να είναι σοβαρός.

Για το τι έκανε όταν έμαθε την αποχώρηση του Ζοτς: «Εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάπως, επειδή δεν ήξερα τι συνέβαινε. Το έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης. Φυσικά ήμουν θυμωμένος μέχρι που μίλησα μαζί του. Μετά από αυτή τη συζήτηση κατάλαβα πολύ καλύτερα την κατάσταση. Δεν θα πω τι συζητήσαμε, αλλά ήταν δύσκολα».