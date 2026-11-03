EuroLeague: MVP Οκτωβρίου ο Τι Τζέι Σορτς
Η Βαλένθια παρά τις πολλές αλλαγές το περασμένο καλοκαίρι, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Μετά από εννιά αγωνιστικές στη EuroLeague, η ισπανική ομάδα έχει ρεκόρ 6-3 και βρίσκεται στην πέμπτη θέση.
Μπροστάρης για τις «νυχτερίδες», είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος έχει θυμηθεί τον παλιό καλό του εαυτό. Ο Αμερικανός γκαρντ, έχοντας μέσο όρο 17.1 πόντους, 5.7 ασίστ και 20.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague τον Οκτώβριο.
What a start to the campaign for @TjShorts5, a man @valenciabasket have been able to depend on time after time... He’s been named MVP of the Month for October, helping his new side to an impressive 6-3 start to the season. https://t.co/4NzUTM6oIz— EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2026
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