Ο Τι Τζέι Σορτς πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βαλένθια και αναδείχθηκε MVP του μήνα Οκτωβρίου.

Η Βαλένθια παρά τις πολλές αλλαγές το περασμένο καλοκαίρι, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Μετά από εννιά αγωνιστικές στη EuroLeague, η ισπανική ομάδα έχει ρεκόρ 6-3 και βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Μπροστάρης για τις «νυχτερίδες», είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος έχει θυμηθεί τον παλιό καλό του εαυτό. Ο Αμερικανός γκαρντ, έχοντας μέσο όρο 17.1 πόντους, 5.7 ασίστ και 20.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague τον Οκτώβριο.