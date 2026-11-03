EuroLeague: MVP Οκτωβρίου ο Τι Τζέι Σορτς

EuroLeague: MVP Οκτωβρίου ο Τι Τζέι Σορτς

EuroLeague: MVP Οκτωβρίου ο Τι Τζέι Σορτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τι Τζέι Σορτς πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βαλένθια και αναδείχθηκε MVP του μήνα Οκτωβρίου.

Η Βαλένθια παρά τις πολλές αλλαγές το περασμένο καλοκαίρι, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Μετά από εννιά αγωνιστικές στη EuroLeague, η ισπανική ομάδα έχει ρεκόρ 6-3 και βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Μπροστάρης για τις «νυχτερίδες», είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος έχει θυμηθεί τον παλιό καλό του εαυτό. Ο Αμερικανός γκαρντ, έχοντας μέσο όρο 17.1 πόντους, 5.7 ασίστ και 20.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague τον Οκτώβριο.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     