Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για την πολύ σημαντική νίκη που πήρε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, τους τρεις που έκαναν τη διαφορά, αλλά και τον μεγάλο άτυχο, Γιαν Μοντέρο.

Η έκφραση «κάθε εμπόδιο για καλό», δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός έχει σταθεί πάρα πολύ άτυχος, καθώς έχει αντιμετωπίσει πολλά και σοβαρά προβλήματα τραυματισμών. Λίγο το ότι πάντα κάποιος απουσιάζει, λίγο τα συνεχόμενα ταξίδια... Πως να δουλέψει ο Μπαρτζώκας ιδανικά με τους παίκτες του; Και όμως, μετά από εννιά αγωνιστικές στη EuroLeague, η ομάδα έχει ρεκόρ 7-2 (έξι παιχνίδια εκτός) και είναι στις πρώτες δύο θέσεις μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Όχι άσχημα θα έλεγε κανείς. Το ματς με την Αρμάνι και η πετυχημένη διαβολοβδομάδα, είναι κάτι σημαντικό, αλλά προτού πάμε στα του ματς, ένα πραγματικά μεγάλο κρίμα, για τον Γιαν Μοντέρο. Τραυματίστηκε με την Μπαρτσελόνα και ενώ έπαιξε με ενοχλήσεις, ήταν κομβικός στην παράταση. Όλα έδειχναν ότι ο τραυματισμός του δεν θα είναι πολύ σοβαρός, όμως η μοίρα δεν έπαιξε ωραίο παιχνίδι στον Δομινικανό. Όπως έγινε γνωστό, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, ο Μοντέρο θα μείνει εκτός δράσης για το επόμενο εξάμηνο.

Ένα τεράστιο σοκ στον Ολυμπιακό, μιας και χάνει έναν από τους κορυφαίους του παίκτες και το μεγαλύτερό του πρότζεκτ. Με το καλημέρα, ο 23χρονος είχε δείξει το τι είναι ικανός να κάνει και είναι πολύ άσχημο να βλέπεις ένα νέο παιδί να παθαίνει τέτοια ζημιά. Περαστικά και γρήγορα στο παρκέ, καλύτερος από ποτέ Μοντέρο!

Η τριάδα που έκανε τη διαφορά

Το κλίμα στη Sunel Arena, αλλά και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο ιδανικό. Άπαντες είχαν στενοχωρηθεί με τον τραυματισμό του Μοντέρο, ωστόσο, η ομάδα θα έπρεπε να συγκεντρωθεί και να πάρει τη νίκη κόντρα στην Αρμάνι. Η βαθμολογική θέση του Μιλάνου, δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμική αυτής της ομάδας. Δεν ζόρισε τυχαία τον Παναθηναϊκό στο T-Center και μέχρι τα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Ολυμπιακό, διεκδικούσε το διπλό. Ευτυχώς για τους πρωταθλητές, το αποτέλεσμα στο φινάλε ήταν ιδανικό.

Ο Μπαρτζώκας, χρησιμοποίησε δέκα παίκτες, εκ των οποίων ένας ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό και αγωνίστηκε μόλις για 5 λεπτά. Ο coach έκανε πολύ καλό rotation με βάση τους παίκτες που είχε διαθέσιμους και τους χρησιμοποίησε με ιδανικό τρόπο. Μία νίκη με 84-78, όπου ο Ολυμπιακός πήρε από τη front line του (με εξαίρεση τον Βεζένκοβ) μόλις εννιά πόντους και οχτώ ριμπάουντ. Κι όμως, οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν το παιχνίδι με περισσότερο ριμπάουντ ενώ η επιθετική τους ικανότητα, φάνηκε και με το παραπάνω.

Η περιφέρεια των πολλών απουσιών, βοήθησε πάρα πολύ και οι τρεις παίκτες που... τράβηξαν το κουπί στον αγώνα, ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Τάισον Γουόρντ. Οι τρεις τους έμειναν στο παρκέ για περισσότερο από τριάντα λεπτά, δείγμα της ανάγκης που υπήρχε.

Ο Σάσα, που είναι σταθερά ανάμεσα στους διακριθέντες, τελείωσε το ματς με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη. Ο ΜακΙντάιρ από την άλλη, που βρίσκεται σε αγωνιστική άνοδο και κάνει τη διαφορά πλέον, πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα». Στα 32 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, είχε 24 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 λάθη. Αυτοί οι δύο, ήταν οι κορυφαίοι του ματς, ωστόσο στα μάτια μου, ο x-factor για ένα ακόμη παιχνίδι, ήταν ο Τάισον Γουόρντ.

Άριστος και στις δύο πλευρές του παρκέ και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, η άμυνά του, έκανε τη διαφορά. Ο Γουόρντ που παίζει ως shooting guard λόγω των απουσιών, έπαιξε για δεύτερο ματς σε δύο 24ωρα πάνω από 30 λεπτά και κόντρα στην Αρμάνι, είχε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Γενικά αυτή την περίοδο, ο coach Μπαρτζώκας χρησιμοποιεί συστήματα ανάγκης, κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό, με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν στην ομάδα.

ΥΓ1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεγράψει τον Ντόρσεϊ και αυτό φάνηκε στα λεγόμενα του Μπαρτζώκα στη Συνέντευξη Τύπου. Όλα θα κριθούν από τη στάση και τη συμπεριφορά του παίκτη, ο οποίος πρέπει να αλλάξει mindset και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

ΥΓ2: Σε αυτό που αναφέρθηκε ο Μπαρτζώκας για τον κόσμο στο γήπεδο, έχει δίκιο. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη στην ομάδα. Από την άλλη όμως, παίζει μεγάλο ρόλο και η τοποθεσία του γηπέδου, αλλά και οι τιμές των εισιτηρίων. Μιλάμε για τον απλό Έλληνα πολίτη και δεν είναι εύκολο να δίνει 3-4 μεροκάματα, για να πάει να δει ένα ματς. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.

ΥΓ3: Ο Τζον Κόντσαρ ήταν για πρώτη φορά στη δωδεκάδα αλλά δεν αγωνίστηκε. Λογικό θα πω, μιας και έχει πολύ λίγες μέρες στην Ευρώπη και έχει κάνει μόλις μία προπόνηση με την ομάδα. Κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα την επόμενη αγωνιστική, θεωρώ ότι θα τον δούμε κανονικά να αγωνίζεται.

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