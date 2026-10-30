Ο Ολυμπιακός φοράει για πρώτη φορά τη μαύρη του εμφάνιση, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Συνέχεια στην αγωνιστική δράση της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του μία εντός έδρας αναμέτρηση. Για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, LIVE στο Gazzetta).

Σε αυτό το παιχνίδι, βλέπουμε τον Ολυμπιακό με ένα διαφορετικό... λουκ. Αυτό γιατί, για πρώτη φορά φέτος, οι πρωταθλητές Ευρώπης φοράνε τη μαύρη τους εμφάνιση.

Μετά από οχτώ παιχνίδια στη EuroLeague και τέσσερα στην GBL, είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιούν, καθώς μέχρι στιγμής φορούσαν είτε την κόκκινη είτε την «ερυθρόλευκη».