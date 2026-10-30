Εφές - Παναθηναϊκός: : Ο Μάικ Τζέιμς συνάντησε το επιτελείο του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη για τις ανάγκες της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague σε μία αναμέτρηση που έκρυβε πολλά... reunion εντός και εκτός παρκέ.
Ο Μάικ Τζέιμς μπορεί να μην είναι στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο καθώς έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα με αποτέλεσμα να λείπει για πολλούς μήνες από τη δράση, όμως θυμήθηκε για λίγο τα παλιά του... λημέρια.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ επισκέφθηκε τα αποδυτήρια του τριφυλλιού όπου είχε θερμές συνομιλίες με πολλά μέλη του Παναθηναϊκού με το τετ α τετ του με τον Κέντρικ Ναν να ξεχωρίζει.
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Good to see you @TheNatural_05 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/wcKgEweCdD— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 30, 2026
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