Η περιπέτεια του Γιαν Μοντέρο με τον τραυματισμό στο αριστερό γόνατο θα τον κρατήσει εκτός δράσης για έξι μήνες, μετά τη συρραφή του έξω μηνίσκου στην οποία υποβλήθηκε. Τι ακριβώς είναι η συγκεκριμένη επέμβαση και γιατί επιλέχθηκε;

Η είδηση του τραυματισμού του Γιαν Μοντέρο προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στον Ολυμπιακό, με την εξέλιξη της κατάστασής του να αποδεικνύεται πολύ πιο σοβαρή από τις αρχικές εκτιμήσεις. Ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε την Παρασκευή (30/10) σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ζημιά στον έξω μηνίσκο, με την αποκατάστασή του να υπολογίζεται στους έξι μήνες.

Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μοντέρο ήταν συρραφή μηνίσκου, μια χειρουργική επιλογή που έχει ως βασικό στόχο τη διάσωση και τη διατήρηση του συγκεκριμένου ιστού, αντί για την αφαίρεση του κατεστραμμένου τμήματός του. Πρόκειται για μια μέθοδο που προτιμάται ιδιαίτερα σε νεαρούς ασθενείς και αθλητές, καθώς η διατήρηση του μηνίσκου θεωρείται σημαντική για τη μακροχρόνια υγεία της άρθρωσης.

Τι είναι όμως ο μηνίσκος και γιατί είναι τόσο σημαντικός για το γόνατο;

Ο μηνίσκος αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς προστασίας της άρθρωσης του γόνατος. Πρόκειται για έναν ινοχόνδρινο ιστό, ο οποίος λειτουργεί σαν φυσικό «μαξιλαράκι» ανάμεσα στα οστά, απορροφώντας τους κραδασμούς και συμβάλλοντας στην ομαλή κατανομή των φορτίων κατά την κίνηση. Παράλληλα, προσφέρει σταθερότητα και προστατεύει τις αρθρικές επιφάνειες από τη φθορά.

Όταν προκύπτει ρήξη, η αντιμετώπιση εξαρτάται από το είδος και τη θέση της βλάβης, την ηλικία του ασθενούς, αλλά και το επίπεδο της φυσικής του δραστηριότητας. Στη σύγχρονη ορθοπαιδική, η τάση είναι να διατηρείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του μηνίσκου, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Η συρραφή αντί για αφαίρεση

Η συρραφή μηνίσκου αποτελεί μια αρθροσκοπική επέμβαση κατά την οποία ο χειρουργός επαναφέρει τα σχισμένα τμήματα στη θέση τους και τα σταθεροποιεί με ειδικά ράμματα ή συσκευές συρραφής, ώστε να δοθεί στον ιστό η δυνατότητα να επουλωθεί. Η συγκεκριμένη επιλογή προτιμάται κυρίως σε νεότερους ασθενείς, όταν ο τύπος και η θέση της ρήξης επιτρέπουν την επούλωση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αιμάτωση της περιοχής, καθώς οι ζώνες του μηνίσκου που διαθέτουν καλύτερη παροχή αίματος παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επουλωθούν.

Αυτός είναι και ο λόγος που η συρραφή θεωρείται προτιμότερη σε αρκετές περιπτώσεις από τη μηνισκεκτομή, δηλαδή την αφαίρεση ενός τμήματος ή ακόμη και ολόκληρου του μηνίσκου. Με τη διατήρησή του προστατεύεται σε μεγαλύτερο βαθμό η φυσιολογική λειτουργία του γόνατος και περιορίζεται ο κίνδυνος πρόωρης εκφύλισης της άρθρωσης και εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας.

Ο χρόνος αποκατάστασης

Η σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο χειρουργικές επιλογές βρίσκεται κυρίως στον χρόνο αποκατάστασης. Σε μια μηνισκεκτομή, όπου αφαιρείται το προβληματικό τμήμα του μηνίσκου, η επιστροφή στις δραστηριότητες είναι συνήθως αρκετά πιο γρήγορη και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε 6-7 εβδομάδες. Αντίθετα, στη συρραφή απαιτείται πολύ μεγαλύτερη υπομονή, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να επουλώσει τον ιστό που έχει υποστεί τη ρήξη. Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται συνήθως στους 5-6 μήνες, ενώ στην περίπτωση του Μοντέρο το προβλεπόμενο διάστημα απουσίας έχει οριστεί στους έξι μήνες.

Το πρώτο διάστημα μετά την επέμβαση είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο ασθενής χρειάζεται να προστατεύσει το γόνατο, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Συνήθως χρησιμοποιείται ειδικός νάρθηκας που περιορίζει την κάμψη της άρθρωσης, ενώ η φόρτιση του ποδιού γίνεται σταδιακά, ενδεχομένως με τη βοήθεια πατερίτσας. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, με στόχο την ανάκτηση της κινητικότητας, της δύναμης και της σταθερότητας του γόνατος. Η επιστροφή στο παρκέ δεν εξαρτάται μόνο από το ημερολογιακό διάστημα, αλλά και από την πορεία της επούλωσης και την ανταπόκριση του αθλητή στην αποκατάσταση.

Τι συνέβη με τον Μοντέρο

Στην περίπτωση του Δομινικανού γκαρντ, η αρχική προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος περιλάμβανε και τη μέθοδο PRP, η οποία βασίζεται στη χρήση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια, με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας επούλωσης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα και τελικά κρίθηκε αναγκαία η χειρουργική παρέμβαση. Η επιλογή της συρραφής, αντί της αφαίρεσης του μηνίσκου συνεπάγεται σαφώς μεγαλύτερο διάστημα απουσίας, ωστόσο έχει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της λειτουργικότητας του γονάτου σε βάθος χρόνου.

Για τον Ολυμπιακό, αυτό σημαίνει ότι θα στερηθεί για περίπου έξι μήνες έναν παίκτη στον οποίο είχε βασίσει όλον τον αρχικό σχεδιασμό του και που είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, με τη διαδικασία της αποκατάστασης να αποτελεί πλέον το μεγάλο στοίχημα για την επιστροφή του Μοντέρο στα παρκέ.