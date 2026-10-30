Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με τον Γιαν Μοντέρο, να κοιτάξει τη διαφορά και να προχωρήσει σε απόκτηση γκαρντ.

Τα νέα στην περίπτωση του Γιαν Μοντέρο, δεν ήταν καθόλου ευχάριστα. Ο τραυματισμός του Δομινικανού αποδείχθηκε πολύ σοβαρός και ο ίδιος θα μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες, «σοκάροντας» έτσι τους πάντες στον Ολυμπιακό.

Πλέον τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Με τον Μοντέρο να μένει τόσο καιρό εκτός, η απόκτηση του Τζον Κόντσαρ δεν αρκεί στην περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί άμεσα να βγει στην αγορά, προκειμένου να βρει έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ, που θα πιάσει λιμάνι για να κάνει τη διαφορά.

Ο Μοντέρο, είχε έρθει στη χώρα μας, ως ένα τεράστιο ταλέντο και ένας από τους κορυφαίους περιφερειακούς στην Ευρώπη. Point guard ο οποίος όχι μόνο είναι ικανός να δημιουργήσει, αλλά και να σκοράρει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ηδη την τρέχουσα σεζόν στη EuroLeague είχε μέσο όρο 15.5 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 24 λεπτά συμμετοχής.

Δυστυχώς, ο 23χρονος τραυματίστηκε με την Μπαρτσελόνα και θα μείνει εκτός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Ολυμπιακός καλείται να βρει έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ, ο οποίος θα είναι άξιος αντικαταστάτης του Μοντέρο. Να είναι καλός δημιουργός (επιλογή μαζί με ΜακΙντάιρ) και να έχει έφεση στο σκοράρισμα.

Οι επιλογές του Ολυμπιακού στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει είτε να βρει κάποιον που έχει «κοπεί» από το NBA και παραμένει συμβόλαιο ή να «σπάσει» το συμβόλαιο κάποιου παίκτη που αγωνίζεται σε ομάδα της Ευρώπης.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι λόγω των τραυματισμών, οι Πειραιώτες είχαν αποκτήσει νωρίς στη σεζόν τον Φρανκ Νιλικίνα, πληρώνοντας το buy out στην Παρτίζαν.