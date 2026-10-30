Η Ρεάλ Μαδρίτης... οργιάζει στα τελευταία παιχνίδια, έχοντας πετύχει 10 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ «τρομάζει» το μ.ο πόντων που σκοράρει ανά αγώνα.

Το αρνητικό ξεκίνημα της Ρεάλ Μαδρίτης στη EuroLeague (0-3) ήταν αρκετό, προκειμένου να δεχθεί έντονη κριτική κυρίως για τις εμφανίσεις που πραγματοποιούσε στα πρώτα τρία παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ και οι παίκτες του έδωσαν την καλύτερη απάντηση σε όλους τους επικριτές, καθώς έκτοτε μετράνε 10 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, με την τελευταία τους ήττα να είναι από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 1 Οκτωβρίου.

Η νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ήταν ακόμα μία εμφάνιση «δήλωση» πως και αυτή τη σεζόν αποτελεί ένα εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το εντυπωσιακό μ.ο ανά αγώνα

Πέραν των τρομερών εμφανίσεων που κάνει τόσο σε Liga Endesa, όσο και EuroLeague, αυτό που... τρομάζει περισσότερο όλα είναι το επιθετικό ταλέντο που διαθέτει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Το σύνολο του Μαρτίνεθ... σαρώνει κάθε αντίπαλό του στο μπροστινό μέρος του παρκέ, με το μ.ο πόντων του να προσεγγίζει νούμερο NBA.

Συγκεκριμένα στα τελευταία 10 παιχνίδια η «βασίλισσα» σκοράρει 108.2 πόντους ανά αγώνα, σε ισπανικό πρωτάθλημα και EuroLeague.

Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για έναν σπάνιο αριθμό για ευρωπαϊκά δεδομένα που αποτυπώνει την εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Ισπανός τεχνικός στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Θυμίζουμε πως η Ρεάλ έχει κατακτήσει ήδη τον πρώτο τίτλο της σεζόν, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup της EuroLeague και έχει βάλει τις βάσεις, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει και στην κανονική διάρκεια.