Σύμφωνα με το Meridian Sport, το NBA Europe εξετάζει την παρουσία έξι ομάδων με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και τον Παναθηναϊκό να βρίσκονται στη σχετική λίστα.

Η προοπτική συνεργασίας της EuroLeague με το NBA παραμένει ανοιχτή, παρά την απόρριψη της πρώτης πρότασης της αμερικανικής λίγκας. Όπως εξήγησε ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, οι ιδιοκτήτες της διοργάνωσης δεν αποκλείουν ένα κοινό εγχείρημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστούν αποδεκτοί οικονομικοί όροι και η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

«Οι σύλλογοι είναι ανοιχτοί στο να συμμετάσχουν, αλλά θέλουν να μπουν όλοι μαζί», ήταν το μήνυμα του Μπουένο, όπως μεταφέρει η «Meridian Sport».

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες που επικαλείται το σερβικό Μέσο, το NBA έχει συμπεριλάβει στα σχέδιά του έξι ευρωπαϊκές ομάδες. Πρόκειται για τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα, τη Φενέρμπαχτσε, την Μπάγερν Μονάχου, την Βιλερμπάν και τον Παναθηναϊκό.Το ζητούμενο είναι πλέον πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί το ενδιαφέρον του NBA για τους συγκεκριμένους συλλόγους με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ομάδες της EuroLeague, οι οποίες επιθυμούν να προχωρήσουν ως ενιαίο σύνολο σε περίπτωση συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, η EuroLeague συνεχίζει να επεξεργάζεται τα δικά της σχέδια για το μοντέλο των ομάδων-franchise και την επέκταση της διοργάνωσης, χωρίς να έχει κλείσει την πόρτα σε περαιτέρω συζητήσεις με το NBA.