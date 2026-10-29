Βραδιά με φουλ «Ενισχυμένη» Euroleague και 0% γκανιότα στη σύγκρουση Ρεάλ-Φενέρ

Η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και δύο μεγάλες αναμετρήσεις που έχουν σούπερ ενδιαφέρον και ειδικά αυτή στη Μαδρίτη!

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Η Ρεάλ υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ σε μία σύγκρουση κορυφής, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου, με στόχο να συνεχίσει την πολύ καλή του πορεία.

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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40 από 4.75: Νίκη Ρεάλ Μαδρίτης & Μαλεντόν Over 14,5 πόντοι & Λουαού-Καμπαρό Over 11,5 πόντοι

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Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μετατραπεί σε πραγματική μηχανή παραγωγής πόντων! Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση, μετρώντας εννέα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι πέντε στην EuroLeague. Το φοβερό είναι ότι είχε ξεκινήσει με τρεις διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση.

Το τελευταίο της επίτευγμα ήταν το εμφατικό 104-86 στην έδρα της Μπασκόνια, σε μία ακόμη παράσταση επιθετικού μπάσκετ. Οι Μαδριλένοι έχουν ξεπεράσει τους 100 πόντους σε επτά από τις εννέα τελευταίες νίκες τους, ενώ σε πέντε περιπτώσεις έφτασαν τουλάχιστον τους 110!

Με μέσο όρο 96,38 πόντους στην EuroLeague, η Ρεάλ διαθέτει μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης. Απέναντι στην Μπασκόνια, ο Μαλεντόν πρωταγωνίστησε με 19 πόντους και έξι ασίστ, ενώ ο Λουαού-Καμπαρό πρόσθεσε 14.

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Η Φενέρμπαχτσε, ωστόσο, δεν ταξιδεύει στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσει ακόμη μία επιθετική παράσταση των γηπεδούχων. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα της EuroLeague, επιτρέποντας μόλις 74,25 πόντους κατά μέσο όρο!

Οι πρωταθλητές Τουρκίας προέρχονται από την ήττα με 86-78 στη Βαλένθια, όπου πραγματοποίησαν εντυπωσιακή επιστροφή από το -16, αλλά λύγισαν στα τελευταία λεπτά. Ο Μπάλντγουιν σημείωσε 19 πόντους, ενώ οι Σιλντς και Κλάιμπερν πρόσθεσαν 18 και 15 αντίστοιχα.

Με ρεκόρ 6-2, η Φενέρ παραμένει στην πρώτη τριάδα, την ώρα που η Ρεάλ έχει ανέβει στο 5-3. Μία σύγκρουση ανάμεσα στην εκρηκτική επίθεση των Μαδριλένων και την εξαιρετική αμυντική λειτουργία των Τούρκων!

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33 από 4.00: Νίκη Ερυθρού Αστέρα - Νουόρα Under 16,5 πόντοι - Μπάτλερ Over 10,5 πόντοι

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Στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να ολοκληρώσει ιδανικά τη «διαβολοβδομάδα», μετά το εντυπωσιακό 100-78 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Σέρβοι πραγματοποίησαν επιθετικό ξέσπασμα με 16 εύστοχα τρίποντα, έχοντας πρωταγωνιστές τους Κάρτερ (24 πόντοι), Μπάτλερ (21) και Νουόρα (18). Με ρεκόρ 5-3 και μόλις μία ήττα στα έξι τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ.

Η Μπάγερν, αντίθετα, έρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες στην EuroLeague. Τελευταία ήταν το 84-88 από την Μπαρτσελόνα, παρά τους 17 πόντους και τις επτά ασίστ του Ρόκας Γιοκουμπάιτις. Οι Βαυαροί αναζητούν επιστροφή στις επιτυχίες, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θέλει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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