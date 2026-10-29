Μακρής στο Gazz Floor: «Ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο παίκτες στους οποίους έχει στηρίξει τη φιλοσοφία του»
Ο Ολυμπιακός των σημαντικών απουσιών, έδειξε την ποιότητά του στην Κωνσταντινούπολη. Φιλοξενήθηκε από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε μία σπουδαία νίκη με 81-73, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.
Μεγάλη εμφάνιση από τους Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι οποίοι ήταν μπροστάρηδες σε αυτό το πολύ σημαντικό διπλό στην Τουρκία, την ώρα που απουσίαζαν οι Φουρνιέ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ.
Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet σχολίασε αυτήν τη μεστή εμφάνιση του Ολυμπιακού, με τον Στέφανο Μακρή μάλιστα να σημειώνει πως αυτή διανύει μια περίοδο προσαρμογής και καλείται να συνεχίσει να βρίσκεται σε τροχιά νικών παρά το ότι έχει χάσει τους Φαλ και Γουόκαπ.
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