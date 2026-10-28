Ολυμπιακός: Κορυφαία φετινή του επίδοση σε ασίστ στη EuroLeague
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague. Μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, έβγαλε αντίδραση με τον καλύτερο τρόπο και πήρε τη νίκη με 81-73 στην έδρα της Μπεσίκτας, για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Η άμυνα των «ερυθρόλευκων», ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά, ωστόσο, ο τρόπος που κυκλοφόρησε την μπάλα στην επίθεση ο Ολυμπιακός, ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικός.
Οι ψηλοί της ομάδας, τροφοδοτήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, ενώ ακόμα και τα περισσότερα μακρινά σουτ, ήταν μετά από σωστές επιθέσεις, που βγαίνανε ελεύθερα σουτ. Κόντρα στην Μπεσίκτας, ήταν η κορυφαία φετινή επίδοση του Ολυμπιακού σε ασίστ στη EuroLeague, καθώς είχε συνολικά στο 26.
Η αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοση των «ερυθρόλευκων» σε ασίστ, ήταν κόντρα στη Βαλένθια, όπου είχαν 23.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αλιμπίγεβιτς: «Τι να πούμε για το ρόστερ του Ολυμπιακού... Δεν έπαιζε ο Μιλουτίνοφ και έχουν Χολ, Τζόουνς και Ντάνστον»
- Μπαρτζώκας για το Basketgate: «Είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη, δεν αποφασίζουμε εμείς ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι όχι»
- Ολυμπιακός - Μερσίν 62-89: Ηττήθηκαν από την Κυπελλούχο Ευρώπης οι ερυθρόλευκες