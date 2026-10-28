Τρομερή κυκλοφορία της μπάλας από τον Ολυμπιακό κόντρα στην Μπεσίκτας, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να φτάνει στην κορυφαία φετινή της επίδοση σε ασίστ στη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague. Μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, έβγαλε αντίδραση με τον καλύτερο τρόπο και πήρε τη νίκη με 81-73 στην έδρα της Μπεσίκτας, για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η άμυνα των «ερυθρόλευκων», ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά, ωστόσο, ο τρόπος που κυκλοφόρησε την μπάλα στην επίθεση ο Ολυμπιακός, ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικός.

Οι ψηλοί της ομάδας, τροφοδοτήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, ενώ ακόμα και τα περισσότερα μακρινά σουτ, ήταν μετά από σωστές επιθέσεις, που βγαίνανε ελεύθερα σουτ. Κόντρα στην Μπεσίκτας, ήταν η κορυφαία φετινή επίδοση του Ολυμπιακού σε ασίστ στη EuroLeague, καθώς είχε συνολικά στο 26.

Η αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοση των «ερυθρόλευκων» σε ασίστ, ήταν κόντρα στη Βαλένθια, όπου είχαν 23.