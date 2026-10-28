Τζόουνς: «Έπρεπε να επικεντρωθούμε στην άμυνα και αυτός είναι ο λόγος που πήραμε τη νίκη»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε το δικό του σχόλιο μετά το διπλό του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη επί της Μπεσίκτας.

Οι απουσίες δεν έβαλαν... φρένο στον εξαιρετικό Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αντιμετώπισε την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήρε την εκτός έδρας νίκη με 81-73.

Το κορυφαίο του ματς φέτος με τα «ερυθρόλευκα» έκανε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μετά το παιχνίδι, δήλωσε το πόσο σημαντική ήταν η άμυνα κόντρα στην Μπεσίκτας.

Ο Τζόουνς είπε

«Εκτελέσαμε αυτά που μας ζήτησαν οι προπονητές μας, το πλάνο του παιχνιδιού, και μας βγήκε το ματς. Έχουμε κάποια παιδιά έξω, οπότε έπρεπε να επικεντρωθούμε στην άμυνα. Σήμερα το κάναμε αυτό και νομίζω ότι αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πήραμε τη νίκη».