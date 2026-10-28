Χολ: «Βγαίνει η δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα»

Ο Ντόντα Χολ μίλησε για τη νίκη που πήρε ο Ολυμπιακός στην έδρα της Μπεσίκτας.

Επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague για τον Ολυμπιακό. Για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης, φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από την Μπεσίκτας και έφυγε με τη νίκη (81-73).

Από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού ήταν ο Ντόντα Χολ, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και πως βγαίνει η δουλειά που κάνουν όλοι κάθε μέρα.

Ο Χολ είπε

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε, εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Βγαίνει η δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα. Έτσι είναι η Ευρωλίγκα, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλοι θέλουν να μας κερδίζουν και έχουν αυξημένο κίνητρο, άρα κάθε παιχνίδι για εμάς είναι εξαιρετικά δύσκολο».