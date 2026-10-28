Για δύο χρόνια οι Μάικ Μπατίστ και Νίκολα Πέκοβιτς μοιράστηκαν τα ίδια αποδυτήρια και με αφορμή την επίσκεψη του Μαυροβούνιου στην Αθήνα βρήκαν την ευκαιρία να... θυμηθούν τα παλιά.

Την διετία 2008-2010 αποτελούν την... δύναμη πυρός του Παναθηναϊκού κάτω από τα καλάθια. Ήταν κυρίαρχοι στις ρακέτες και από τους πρωτοστάτες του triple crown το 2009.

Ο λόγος για τον νυν βοηθό προπονητή των «πρασίνων», Μάικ Μπατίστ και τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα, Νίκολα Πέκοβιτς.

Ο «Πέκο» βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» και αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φώναξαν και ρυθμικά το όνομά του.

Την επόμενη ημέρα του αγώνα, οι Μπατίστ και Πέκοβιτς είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να... θυμηθούν τα παλιά από τις ημέρες που ήταν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

Ο Μαυροβούνιος, πάλαι ποτέ σέντερ της ομάδας, φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι σε 34 ματς της Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ ανά 19,5 λεπτά συμμετοχής.