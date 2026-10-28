Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Ο Παναθηναϊκός δεν τιμωρήθηκε γιατί έπαιξε με την Αρμάνι»
Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην έβδομή του νίκη στη EuroLeague και πλέον είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν την Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική κι επικράτησαν με 80-75, σε μια εμφάνιση που προβλημάτισε αρκετά.
Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet σχολίασε τα όσα είδαμε από τους παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center Athens, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σημειώνει πως ναι μεν ανταπεξήλθαν στα αμυντικά τους καθήκοντα, όμως δεν κατάφεραν να πείσουν με τα όσα έκαναν στο παρκέ.
Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε πως οι Πράσινοι ήταν καλύτεροι απέναντι στη Χάποελ από την οποία είχαν ηττηθεί κι ο μόνος λόγος που δεν «πλήρωσαν» το ματς με την Αρμάνι είναι ακριβώς επειδή έπαιζαν με... την Αρμάνι. Μια ομάδα που δεν συγκαταλέγεται στα μεγαθήρια της διοργάνωσης.
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