Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την αγχωτική νίκη του Παναθηναϊκού και για το (για άλλη μια φορά τις δύο τελευταίες εβδομάδες) μέτριο (έως και κακό) πρόσωπο που παρουσίασαν οι «πράσινοι» αλλά στέκεται σε κάτι που είπε ο Ομπράντοβιτς και είναι αρκετό για να διώξει τις όποιες ανησυχίες.

Να συμφωνήσουμε σε κάτι; Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά τις δύο τελευταίες εβδομάδες και θεωρώ ότι φάνηκε και στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο όπου είδε και (ευτυχώς δεν) έπαθε μέχρι να επικρατήσει με 80-75 για το 7/8 και την διατήρηση της πρωτιάς στην κατάταξη.

Τουλάχιστον δεν παίζει όπως μας είχε συνηθίσει στα πέντε πρώτα παιχνίδια της Euroleague όπου μοίραζε την μία 20άρα μετά την άλλη. Δεν θυμάστε; Μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές είχε +100 στη συνολική διαφορά και μετά από την 8η αγωνιστική βρίσκεται στο +101. Τι σημαίνει αυτό;

Ότι ο μέσος όρων των νικών από +20 πόντους, έχει πέσει στους +12.6 πόντους. Θα μου πείτε είναι άσχημα; Όχι. Παρόλα αυτά μεσολάβησαν η ήττα από τη Χάποελ και δύο νίκες στο… όριο απέναντι στις -κατά τεκμήριο και βάσει των όσων έχουν δείξει έως τώρα- χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης. Την Μπασκόνια πριν από μερικές ημέρες και τώρα την Αρμάνι. Και παραμένουν οι… χειρότερες βάσει και του ρεκόρ τους, καθώς έχουν μόλις μία νίκη σε οκτώ παιχνίδια.

Κανείς δεν θα θυμάται τι έγινε ένα βράδυ του Οκτώβρη, η νίκη μετράει

Βέβαια στο τελικό ταμείο της χρονιάς κανείς δεν θα θυμάται τι είχε συμβεί κάποια βράδια του Οκτώβρη και δη στις αρχές της σεζόν από τη στιγμή που η ομάδα είχε κερδίσει. Από εκεί και πέρα ωστόσο δεν γίνεται να παραλείψουμε το γεγονός ότι οι «πράσινοι» παραπατούσαν και… τρέκλιζαν αγωνιστικά στα τελευταία ματς. Και δεν το πλήρωσαν. Ή εν πάση περιπτώσει το πλήρωσαν με το μικρότερο δυνατό τίμημα. Με μία ήττα η οποία ενδεχομένως να μην αποδειχθεί και μοιραία.

Κακά τα ψέμματα αλλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο μίνι προετοιμασίας. Και αυτό διότι πρέπει να ενταχθούν στο σύνολο που είχε ξεκινήσει να λειτουργεί (κάτι παραπάνω από) υποδειγματικά και οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν. Βέβαια είναι δύο πολύπειροι παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν (και κυρίως, το αντιλαμβάνονται) το μπάσκετ όσο λίγοι. Ο δε Σλούκας γνωρίζει πολύ καλά και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και πώς μπορεί και εκείνος από τη πλευρά του να τον συμπληρώνει εντός και εκτός παρκέ.

Όσο για τον Ναν; «Στη φάση του layup ο προπονητής μου είπε ακριβώς αυτό που έκανα. Με εμπιστεύεται, αλλά εμπιστεύεται και όλους τους παίκτες, καθώς έχουμε εξαιρετικούς αθλητές στα αποδυτήρια». Δεν τα λέμε μόνο εμείς για την εξαιρετική σχέση που έχει ο Αμερικανός με τον Ζοτς. Τα λέει και ο ίδιος ο Ναν. Οπότε για ποιον λόγο να μην περιμένουμε μεσομακροπρόθεσμα (αν όχι άμεσα) την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού του υπό τις οδηγίες του Ζέλικο;

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να βάζουμε στην εξίσωση. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο ρόστερ. Μεγάλο και ποιοτικό. Εκτός του ότι υπάρχει συνωστισμός (αλλά συνάμα και ανταγωνισμός) στις προπονήσεις (σ.σ. αν και πριν από έναν μήνα οι προπονήσεις ήταν ελλιπέστατες λόγω των απουσιών), δημιουργείται και ο… λεγόμενος «ευχάριστος πονοκέφαλος» ο οποίος ωστόσο κρύβει και μερικές παγίδες.

Οι φράσεις του Ζοτς τα είπαν όλα

Και οι εν λόγω «παγίδες» έχουν να κάνουν με τον ρυθμό των παικτών. Ίδιο είναι για έναν παίκτη να παίζει συνέχεια και σε κάθε ματς και ίδιο να μπαίνει σποραδικά ή και μερικές φορές και καθόλου; Και ειδικά από τη στιγμή που είχε αποκτήσει συνολικά η ομάδα συνοχή, ρυθμό και κάποιους (για την εποχή πάντα) αυτοματισμούς; Ε, οι επιστροφές από την «injury list» της ομάδας αυτομάτως μεγαλώνει το rotation και μειώνει τον χρόνο συμμετοχής, κάτι που καλείται να… κουμαντάρει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και θα το κουμαντάρει. Δεν τίθεται καμία αμφιβολία σε αυτό.

Γι’ αυτό και λέω ότι ο Παναθηναϊκός διανύει τώρα ένα είδος προετοιμασίας. Και αυτό διότι πρέπει να μοιραστεί το Usage μεταξύ Ναν και Φρανσίσκο, πρέπει να υπάρξουν στιγμές όπου θα παίζουν μαζί οι δύο παίκτες (σ.σ. το είδαμε για πολύ λίγο με την Αρμάνι Μιλάνο), πρέπει να μάθουν κάποιοι παίκτες ότι θα πρέπει να αποδίδουν και να είναι έτοιμοι ακόμα και αν χρειαστεί να παίξουν λίγο ή αν θα πρέπει να κερδίσουν τον χρόνο συμμετοχής τους (όπως ο Μπάντιο για παράδειγμα), πρέπει όλοι να βαδίσουν (που ήδη βαδίζουν) στην ίδια σελίδα.

Εκείνος που έχει εντοπίσει στο 100% τι άλλο χρειάζεται η ομάδα και πώς να το εμφυσήσει στους παίκτες είναι ο ίδιος ο Σέρβος προπονητής: «Γνωρίζουμε τι χρειάζεται να αλλάξουμε στην κατάσταση που είμαστε τώρα» είπε χαρακτηριστικά. Όμως δεν είναι αυτή η φράση που θέλω να σταθώ. Θεωρώ δεδομένο ότι γνωρίζει. Όπως θεωρώ δεδομένο ότι θα το διορθώσει. Δεν υπάρχει μια μικρή ανησυχία αυτή τη στιγμή όμως; Υπάρχει. Γιατί η ομάδα δεν θέλγει με την απόδοση της.

Πρέπει ωστόσο να υπάρχει αυτή η ανησυχία; Όχι θα σας πω εγώ. Γιατί τα πάντα ξεκινούν από τους χαρακτήρες, τις διαπροσωπικές σχέσεις και το πόσο πολύ πιστεύουν στον προπονητή τους. Η τακτική είναι εκεί. Υπάρχει. Όμως πώς θα μπορέσουν να την εκτελέσουν οι παίκτες εάν και εφόσον πετούν κάποιοι… χαρταετό; Φέτος στον Παναθηναϊκό τα αποδυτήρια είναι «οικογένεια».

Και πως να μην είναι όταν ο Ζοτς βγαίνει και λέει ότι «το καλό είναι ότι οι παίκτες μιλάνε μεταξύ τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, προσπαθεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον» ή ότι «εμπιστεύομαι την ομάδα μου, τους παίκτες μου. Δουλεύουν σκληρά, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αφοσιώνουν χρόνο στο μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα και πάντα θα το προστατεύω». Όχι πείτε μου. Υπάρχει περίπτωση να μην πέφτουν οι παίκτες στη φωτιά για τον προπονητή τους ή ότι υπάρχει περίπτωση να μην βγει η δουλειά που -δεδομένα- γίνεται; Με δύο φράσεις ο Σέρβος προπονητής τα είπε όλα και στην ουσία στέλνει καθησυχαστικά μηνύματα.

Βέβαια έχουμε πει ότι θα υπάρξουν και οι κακές βραδιές οι οποίες θα συνοδευτούν και μ’ ένα κακό αποτέλεσμα όπως είχε συμβεί κόντρα στη Χάποελ. Όμως όσο ο Παναθηναϊκός μπορεί και κερδίζει και όταν δεν είναι καλός (ή και κακός εάν προτιμάτε) τότε κρατάει τις νίκες και πάει παρακάτω. Θέλετε να σας θυμίσω ματς πέρυσι όπου δεν έπαιζε καλά και έχανε; Ειδικά από τον περασμένο Ιανουάριο και μετά με οκτώ ήττες σε 13 παιχνίδια που ακολούθησαν.

Τα συν, τα πλην και όσα χρίζουν διόρθωσης

Αφήστε τα αυτά, όμως. Περσινά-ξινά σταφύλια. Πάμε στο τώρα. Και τι λέει το… τώρα;

1.Κέντρικ Ναν, η επιστροφή. Σβηστά 20 πόντοι, εξαιρετικό διάβασμα της αντίπαλης άμυνας με την δημιουργία του και τις 6 ασίστ του, αλλά το κυριότερο όλων; Το clutch layup το οποίο προήλθε από σχετική καθοδήγηση από τον πάγκο. Ο Ναν είναι και πάλι εδώ. Ο Αμερικανός σκόρερ μέρα με την ημέρα θα γίνεται καλύτερος και εξακολουθώ να πιστεύω αυτό που έχω πει πολλές φορές. Ότι με τον Ομπράντοβιτς θα δούμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού του. Και ο Παπαπέτρου το είχε αναφέρει κάποια στιγμή στο «Gazz Floor». Αφήστε εμένα λοιπόν. Ο «Παπ» γνωρίζει πολύ καλά και τον Ναν και τον Ζοτς. Οπότε κρατήστε το.

2.Ματίας Λεσόρ. Όσο είναι υγιής ο Γάλλος σέντερ θα βλέπουμε τον Λεσόρ της πρώτης του χρονιάς στον Παναθηναϊκό. Εκτός του ότι βγαίνει πολύ δυναμικά στα hedge out με αποτέλεσμα να κλέβει μπάλες και να ανοίγει το παιχνίδι στο transition, έχει τρομερή ενέργεια, δεν φοβάται να πάει και πάλι δυνατά στις φάσεις, ενώ είναι άκρως αποτελεσματικός στο low post και παράλληλα άκρως βελτιωμένος και στα ριμπάουντ. Έχει ενεργοποιήσει και πάλι το «beast mode» έχοντας κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και σχεδόν μία τάπα ανά 22:17 λεπτά συμμετοχής.

3.Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα: Ο Ζοτς καλείται να βρει την χρυσή τομή ώστε να μοιράζονται τον χρόνο συμμετοχής και ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και θα χρειαστεί χρόνος ώστε να μοιραστούν σωστά οι ρόλοι και την ίδια ώρα οι παίκτες να τους αποδεχτούν και να ανταποκριθούν αναλόγως. Θα δούμε ματς όπου ένας από τους τέσσερις ή και δύο από τους τέσσερις (ακόμα και αν είναι υγιείς) να μένουν εκτός 12άδας. Θα τύχει.

4.Μέτρια έως και κακά ποσοστά σε τρίποντα και βολές. Αν και ο Παναθηναϊκός βγάζει ελεύθερα σουτ, είτε από pick n roll με σωστά σκριν και προσωπική δημιουργία του Φρανσίσκο ή του Ναν για δικά τους σουτ, είτε από κυκλοφορία και σωστό spacing, τα ποσοστά είχα χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρία τελευταία ματς όπου έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ έχοντας μόλις 27% έξω από τα 6.75 μέτρα με 19/70 τρίποντα ενώ οι παίκτες του Ζοτς έχουν αστοχήσει σε 22 βολές. Και συνολικά είναι η 3η χειρότερη ομάδα σε ποσοστό ευστοχίας με μόλις 71,8%. Μόνο η Παρτίζαν και Παρί έχουν χειρότερα ποσοστά με 67,4% και 67% αντίστοιχα.

5. Πολλά τα χαμένα ριμπάουντ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός δίνει κατά μέσο όρο 12 επιθετικά ριμπάουντ στις αντίπαλες ομάδες, αριθμός αρκετά υψηλός και ο 6ος χειρότερος στην Euroleague. Από τα συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Αρμάνι στο δεύτερο ημίχρονο στράβωσε το ματς και πήγε να το χάσει ο Παναθηναϊκός. Βασικά όχι μόνο από τα επιθετικά ριμπάουντ, αλλά σίγουρα έπαιξαν πολύ μεγάλο (αν όχι τον μεγαλύτερο) ρόλο.

Ενόψει της συνέχειας ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον κύκλο των συνεχόμενων εντός έδρας αγώνων με ένα εξαιρετικό ρεκόρ. Προσωπικά είχα πει ότι και με 6-2 θα ήταν πολύ καλά λαμβάνοντας υπόψιν και τις απουσίες που υπήρχαν στην έναρξη της Euroleague. Το 7-1 είναι μια εξαιρετική συγκομιδή ενόψει της πολύ δύσκολης συνέχειας καθώς τον επόμενο μήνα έχει να δώσει έξι εκτός έδρας στα επόμενα επτά παιχνίδια και μόλις ένα (στις 13/11) εντός με την Μπαρτσελόνα. Ποιο το επόμενο εντός; Με τον Ολυμπιακό (11/12) όπερ και σημαίνει ότι στις επόμενες 40 ημέρες ο Παναθηναϊκός θα τεστάρει σε υψηλό βαθμό την ετοιμότητα του έως τώρα…

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