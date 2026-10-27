Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο, απόντος του Άλεκ Πίτερς, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και συνεχίζει την πορεία του σε αυτή τη διπλή αγωνιστική.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα συνεχίσει την πορεία της στη «διαβολοβδομάδα» ταξιδεύοντας στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Αναντολού Εφές για την 9η στροφή. Η αναμέτρηση είναι πογραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και ώρα 19:30.