Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των «πράσινων»
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Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο, απόντος του Άλεκ Πίτερς, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και συνεχίζει την πορεία του σε αυτή τη διπλή αγωνιστική.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα συνεχίσει την πορεία της στη «διαβολοβδομάδα» ταξιδεύοντας στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Αναντολού Εφές για την 9η στροφή. Η αναμέτρηση είναι πογραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και ώρα 19:30.
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