Δείτε την 12άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ιταλική ομάδα με στόχο να φτάσει τις επτά νίκες ύστερα από τα οκτώ πρώτα παιχνίδια της Euroleague.

O Κώστας Σλούκας είναι το... πρόσωπο της βραδιάς καθώς επιστρέφει για παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά το περσινό play in κόντρα στη Μονακό.

Εκτός λόγω τραυματισμού παραμένει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός γι' αυτό το παιχνίδι και τους Μήτογλου, Μαντζούκα. Άλλωστε ακολουθεί και δεύτερο παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα κόντρα στην Εφές στην Πόλη και θέλει ο Ομπράντοβιτς να κρατήσει «φρέσκους» και άλλους παίκτες. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που θα... χρειαστούν οι Έλληνες στο ντέρμπι με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή (01/11) στο Αλεξάνδρειο.

Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς γι' αυτό το παιχνίδι αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Φαλ.