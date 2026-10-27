Ο Κώστας Σλούκας επιστρέφει στην 12άδα του Παναθηναϊκού για παιχνίδι της Euroleague ύστερα από έξι μήνες.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την 7η νίκη του στην Euroleague στο 8ο παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο την Aρμάνι Μιλάνο στο T-Center.

Τα φώτα της δημοσιότητας αναμένεται να στραφούν και στον Κώστα Σλούκα, ο οποίος βρέθηκε και πάλι στην 12άδα των «πρασίνων» για παιχνίδι της Euroleague ύστερα από 189 ημέρες.

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν στις 21 Απριλίου 2026 και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση του playin κόντρα στη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της γαλλικής ομάδας με 87-79 και είχε πάρει το εισιτήριο για τα playoffs. Ο Κώστας Σλούκας είχε αγωνιστεί 20:34 λεπτά και είχε τελειώσει το παιχνίδι με 8 πόντους (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές), 5 ασίστ και 1 λάθος.

Έκτοτε δεν μπόρεσε να αγωνιστεί σε άλλο ματς της Euroleague καθώς παραμονές των playoffs με τη Βαλένθια είχε υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου με αποτέλεσμα να χάσει τη σειρά με την ισπανική ομάδα και να μην ήταν σε θέση να αγωνιστεί και στα επτά πρώτα ματς της φετινής σεζόν.