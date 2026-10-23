Κόντσαρ: Η διαδρομή του... υπερκινητικού «Jitty» από το υπόγειο του πατρικού του μέχρι τον Ολυμπιακό

Πριν αποκτήσει τη δική του «Τζον Κόντσαρ day», ο... υπερκινητικός Jitty είχε πάντα τον ρόλο του outsider. Το Gazzetta ακτινογραφεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.

Ο Τζον Κόντσαρ δεν ήταν ποτέ ο παίκτης που θα τραβούσε πρώτος τα βλέμματα, αντιθέτως έχτιζε την καριέρα του αθόρυβα λιθαράκι-λιθαράκι και τώρα, μετά από επτά σεζόν στο NBA, είναι έτοιμος να συστηθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Γεννημένος στις 22 Μαρτίου 1996 στο Γουέστ Σικάγο του Ιλινόις και με ρίζες που κρατούν από την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σερβία,ο νέος παίκτης των «ερυθρόλευκων»μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το μπάσκετ είχε ξεχωριστή θέση στην οικογένειά του. Ο πατέρας του, Τζιμ, είχε ασχοληθεί με την «πορτοκαλί θεά» σε επίπεδο λυκείου και συνέχισε να παίζει σε αγώνες και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα για χρόνια. Τα δύο αδέλφια του, η Τζεν και ο Πίτι, πέρασαν επίσης από τα σχολικά γήπεδα.

Μάλιστα, ο Κόντσαρ είχε το δικό του γήπεδο στο υπόγειο του πατρικού του. Εκεί, μαζί με τον πατέρα του, περνούσε ώρες με μια μπάλα στα χέρια, παρακολουθώντας βιντεοκασέτες με μαθήματα μπάσκετ του Πιτ «Πίστολ» Μάραβιτς.Το μπάσκετ, επομένως, δεν ήταν μια τυχαία επιλογή για τον Κόντσαρ, αλλά μέρος της καθημερινότητάς του και ένας δρόμος που δεδομένα θα ακολουθούσε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Η καθοριστική χρονιά

Μπορεί στο Γουέστ Σικάγο high school να άφησε το αποτύπωμά του, καταρρίπτοντας ρεκόρ σκοραρίσματος, όμως δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των μεγάλων πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Η σωματοδομή του δεν τον βοηθούσε να ξεχωρίσει στα μάτια των ανθρώπων που αναζητούσαν τα επόμενα μεγάλα ονόματα του αμερικανικού μπάσκετ. Η μόνη ουσιαστική ευκαιρία ήρθε από ένα μικρό πανεπιστήμιο, το Purdue Fort Wayne (IPFW). Εκεί, ο Κόντσαρ χρειάστηκε να περάσει μια ολόκληρη «redshirt« πρώτη χρονιά εκτός αγώνων. Έμεινε στο γυμναστήριο, έβαλε 20 κιλά μυϊκής μάζας και μεταμορφώθηκε με την περίοδο αυτή να αποδεικνύεται καθοριστική.

Τα αποτελέσματα μίλησαν από μόνα τους για την εξέλιξή του. Από το 2016 έως το 2019 συμπεριλήφθηκε τέσσερις διαδοχικές φορές στην κορυφαία πεντάδα της Summit League, ενώ ολοκλήρωσε την κολεγιακή του καριέρα με 2.065 πόντους, 1.150 ριμπάουντ και 272 κλεψίματα σε 133 αγώνες. Έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του προγράμματος, αλλά και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας του NCAA που έκλεισε την κολεγιακή του πορεία με τουλάχιστον 2.000 πόντους, 1.000 ριμπάουντ, 500 ασίστ και 200 κλεψίματα.

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο κολέγιο η προσφορά του αναγνωρίστηκε και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Ο δήμαρχος της πόλης, Τομ Χένρι, ανακήρυξε την 28η Μαρτίου ως «Ημέρα Τζον Κόντσαρ», τιμώντας τα επιτεύγματά του με τη φανέλα της ομάδας. Για έναν παίκτη που δεν είχε βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής όταν ξεκινούσε, η αναγνώριση αυτή είχε τη δική της σημασία.

Το ξέσπασμα και η πρώτη ευκαιρία

Το 2019, το όνομά του δεν ακούστηκε σε καμία επιλογή του NBA Draft, όμως ο Κόντσαρ δεν αφέθηκε να τον πάρει από πάνω, αλλά επέστρεψε σπίτι και έβαψε με σπρέι τις ζάντες του αυτοκινήτου του, αναζητώντας έναν τρόπο να χαλαρώσει μετά την απογοήτευση και να αποσυμπιεστεί. Η ευκαιρία ήρθε από τους Μέμφις Γκρίζλις, οι οποίοι του προσέφεραν two-way συμβόλαιο με τον ίδιο να προσπαθεί να κερδίζει τις εντυπώσεις και να είναι χρήσιμος στην ομάδα του μέσω της αμυντικής του ικανότητας και της ενέργειάς του.

Η συνέπειά του, όμως, ανταμείφθηκε το 2022, όταν οι Γκρίζλις τού προσέφεραν τριετές, πλήρως εγγυημένο συμβόλαιο ύψους 19 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, στις 10 Απριλίου 2022, είχε καταγράψει το πρώτο του triple double στο NBA, με 17 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς.

Το... παράξενο παρατσούκλι.

Μετά από 7 γεμάτες σεζόν στην Αμερική, περάσματα από τους Γιούτα Τζαζ, αλλά και σύντομες στάσεις σε Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Νιου Γιορκ Νικςστην pre-season του 2026, ο «Jitty», όπως είναι το παρατσούκλι του, κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα για την επόμενη μεγάλη πρόκληση

Το «Jitty» είναι ένα παρατσούκλι που ακολουθεί τον Κόντσαρ από τα χρόνια του κολεγίου και είναι τόσο συνδεδεμένο με τον ίδιο όσο και το ίδιο του το όνομα με πολλούς να τον αποκαλούν έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν προέκυψε από κάποιο εντυπωσιακό κάρφωμα ή μια μπασκετική στιγμή που τον έκανε να ξεχωρίσει, ούτε από κάποιο σύνθημα φιλάθλων, αλλά από το χιούμορ του και τις εκφράσεις που συνήθιζε να χρησιμοποιεί.

Ο Κόντσαρ... έπαιζε με τη λέξη, επιστρατεύοντάς την ακόμη και ως όνομα στο Xbox, μέχρι που το παρατσούκλι πέρασε στους συμπαίκτες του και τον συνόδευσε στην πορεία του προς το NBA. Ξεκίνησε ως μια λέξη που χρησιμοποιούσε μέσα σε αστείες εκφράσεις ουστικά όπως «get jitty with it» και «stay jitty» που προσέδιδε μία παιχνιδιάρικη χροιά. Έτσι, το «Jitty» έγινε η δική του ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ υπάρχει και η ερμηνεία ότι του το κόλλησαν οι φίλοι και οι συμπαίκτες του στις γειτονιές του Ιλινόις επειδή μικρός ήταν υπερκινητικός, δεν μπορούσε να στεριώσει σε ένα σημείο ούτε για δευτερόλεπτο και έτρεχε ασταμάτητα πάνω-κάτω στο γήπεδο.

Στις 22 Οκτωβρίου 2026, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτησή του με διετές συμβόλαιο, μέχρι το 2028, όπου ο Τζον Κόντσαρ με το περίεργο παρατσούκλι και τη μαχητικότητα, ετοιμάζεται να χαράξει μία νέα διαδρομή.