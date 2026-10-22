Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά από απόφαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για έναν μήνα. Τα παιχνίδια που χάνει ο 30χρονος γκαρντ των Πειραιωτών.

Και «ο κύβος ερρίφθη». Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα, έπειτα από την οριστική απόφαση του Ολυμπιακού για την τιμωρία του. Αυτό σημαίνει πως ο 30χρονος αθλητής των Πειραιωτών θα χάσει κάποια σημαντικά ματς της ομάδας του σε Ελλάδα και Ευρώπη, το επόμενο διάστημα.

Οι πρόεδροι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πήραν από κοινού την απόφαση με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα, που θα στερηθεί τις υπηρεσίες του ποιοτικού του περιφερειακού. Να σημειωθεί πως η τιμωρία είναι σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου, στην αναμέτρηση με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο.

Αναλυτικά οι αγώνες:

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (100-105 στην παράταση, 16/10)

Βίκος Φαλcons - Ολυμπιακός (68-79, 18/10)

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15)

Προμηθέας - Ολυμπιακός (25/10, 13:00)

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός (28/10, 19:30)

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15)

Ολυμπιακός - Περιστέρι (01/11, 13:00)

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας (06/11, 21:15)

Μαρούσι - Ολυμπιακός (08/11, 17:30)

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC (12/11, 21:15)

Άρης - Ολυμπιακός (15/11, 17:30)