Ο Αθηναϊκός πλήρωσε το κακό πρώτο δεκάλεπτο στην εντός έδρας πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα στο ΔΑΚ Γλυφάδας, γνώρισε την ήττα με 76-89 από τη Σαραγόσα, παρά την αντεπίθεσή του και την εξαιρετική εμφάνιση της Μακόλεϊ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους.

Η μέρα με τη νύχτα ήταν το ξεκίνημα του παιχνιδιού για τον Αθηναϊκό σε σχέση με τη συνέχεια και το τελείωμά του.

Πολύ κακό ξεκίνημα, με λάθη από την ομάδα του Αθηναϊκού και ένα σερί 0-13. Η Πρινς ξεκόλλησε την ομάδα από το μηδέν και ο Αθηναϊκός ξεκίνησε να παίρνει μπρος. Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Αθηναϊκός έκανε πολλά λάθη στην επίθεσή του. Η Σαραγόσα, από την άλλη, με ένα πολύ απλό give and go, βρήκε εύκολα λύσεις προς το καλάθι, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 12-25. Κορυφαία του πρώτου δεκαλέπτου ήταν η Χέμπε της Σαραγόσα, με 12 πόντους, ενώ για τον Αθηναϊκό η Πρινς και η Τάντιτς είχαν από 4 πόντους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αθηναϊκός εμφανίστηκε πολύ πιο «δημιουργικός». Η Χρίστοβα, η Παυλοπούλου και η Τάντιτς μπήκαν ως αλλαγές και άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού μέχρι τότε. Με καλές άμυνες και παλικαρίσιες πρωτοβουλίες, ο Αθηναϊκός εμφανίστηκε ανταγωνιστικός απέναντι στη Σαραγόσα, με τον ρυθμό να αλλάζει πλευρά και τη διαφορά να μειώνεται στους 11 πόντους. Ωστόσο, η διαφορά είχε φτάσει στους 15, οπότε ο δρόμος για την επιστροφή ήταν ακόμη μακρύς. Η Σαραγόσα, με καλά μακρινά σουτ, κράτησε τη διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 35-46.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το πιο ενδιαφέρον, με την ομάδα του Αθηναϊκού να πατάει γκάζι. Έχοντας ήδη βρει τον ρυθμό της από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι παίκτριες του Αθηναϊκού ανέβασαν την έντασή τους και έφτασαν μέχρι και στους τέσσερις πόντους απόσταση, με το σκορ στο 51-55. Βανλού, Φασούλα και Μακόλεϊ ανέβασαν την απόδοσή τους, δίνοντας ώθηση στην ομάδα τους. Ωστόσο, με δύο καλά σουτ της Σαραγόσα, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 58-66.

Τέταρτο δεκάλεπτο και καθοριστικό. Η ομάδα του Αθηναϊκού κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα, με τις εξέδρες να φωνάζουν και τις παίκτριες να αντλούν ενέργεια η μία από την άλλη. Ο Αθηναϊκός πλησίασε στο 66-68, βάζοντας ξανά πίεση στη Σαραγόσα και διεκδικώντας την επιστροφή στο παιχνίδι. Ωστόσο, με γρήγορες επιθέσεις, η ισπανική ομάδα πήρε ξανά το πάνω χέρι και έφτασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Η Σαραγόσα αποδείχθηκε ισχυρότερη στο τέλος, ο Αθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και γνώρισε την ήττα με 78-89 στην εντός έδρας ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο ΔΑΚ Γλυφάδας.

Κορυφαία του Αθηναϊκού ήταν η Μακόλεϊ, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους.