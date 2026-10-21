EuroLeague Women: Live Streaming ο αγώνας Αθηναϊκός - Σαραγόσα
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Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming την εξέλιξη του αγώνα Αθηναϊκός - Σαραγόσα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroLeague Women.
Έτοιμος για τη δεύτερή του αναμέτρηση στη EuroLeague Women είναι ο Αθηναϊκός. Η ομάδα του coach Ζούρου, μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα από την Κιμπίρκστις, στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τη Σαραγόσα.
Στόχος για τον Αθηναϊκό να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να φτάσει σε μία πολύ μεγάλη νίκη.
Δείτε την αναμέτρηση σε LIVE Streaming
@Photo credits: eurokinissi
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