Στην καθιερωμένη διαδικτυακή συνάντηση με δημοσιογράφους απ’ όλον τον κόσμο, ενόψει της αποψινής πρεμιέρας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο αναπληρωτής κομισάριος και εκτελεστικός διευθυντής της λίγκας, δεσμεύτηκε για την έναρξη του NBA Europe τον Οκτώβριο του 2027 αλλά και για την εκτόξευση στα έσοδα των ομάδων που θα πάρουν μέρος.

Την οριστική δέσμευση ότι η διοργάνωση του ΝΒΑ Europe θα προχωρήσει και όπως είχε προαναγγελθεί, θα κάνει πρεμιέρα σε έναν χρόνο από τώρα, προανήγγειλε πριν λίγο από την Νέα Υόρκη το δεξί χέρι του Άνταμ Σίλβερ.

Ο λόγος για τον COO του ΝΒΑ, Μάρκ Τέιτουμ, ο οποίος απάντησε σε σειρά ερωτημάτων γύρω από την φημολογία και τα δημοσιεύματα περί διαπραγμάτευσης με την Euroleague, με φόντο μία κοινή ευρωπαϊκή λίγκα.

Ο 56χρονος Αμερικανόβιετναμέζος ανώτατος αξιωματούχος του «μαγικού κόσμου» του αθλήματος, δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες γύρω από τις όποιες συζητήσεις έγιναν με την ECA, ταυτόχρονα πήρε αποστάσεις από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μιλώντας για τους στόχους της σύμπραξης με την FIBA για το φιλόδοξο πλάνο της λίγκας που βρίσκεται στα σκαριά.

«Οι βασικοί μας πυλώνες είναι να να δώσουμε αυξήσουμε την εμπορική αξία του προϊόντος και να πραγματοποιήσουμε την μεγαλύτερη επένδυση στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να δώσουμε σε κάθε φίλαθλο το δικαίωμα να ονειρεύεται, να βγει από το μπέρδεμα που επικρατεί στην Ευρώπη με τις τέσσερις διοργανώσεις, αλλά και να μάθει πως η ομάδα τους μπορεί να συμμετάσχει στην κορυφαία λίγκα και να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους συλλόγους.», σχολίασε αρχικά ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ και συνέχισε:

«Το δεκαετές πλάνο επέκτασης της Euroleague δεν επηρεάζει τα σχέδιά μας! Θα τριπλασιάσουμε την διανομή των κεφαλαίων σε σχέση με τα ποσά που μοιράζονται στην παρούσα φάση και θα γίνει η μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών στην Ευρώπη και η οποία αποσκοπεί να γιγαντώσει ακόμη περισσότερο το άθλημα. Ξεκινάμε τον Οκτώβριο του 2027, και σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τις πρώτες ανακοινώσεις για τις ομάδες που θα πάρουν μέρος.», υπερθεμάτισε ο Μάρκ Τέιτουμ διαλύοντας τα σενάρια που ήθελαν το NBA Europe να μετατίθεται για το 2028.

«Θα προχωρήσουμε με βάση το πλάνο μας, δεν κάνουμε πίσω, θεωρούμε ότι το project μας συνιστά το πιο γρήγορο μονοπάτι για την εκτόξευση του οικονομικού οφέλους των ομάδων και θα προσφέρει την μέγιστη οικονομική σταθερότητα , επιτρέποντας στους συλλόγους να επaνεπενδύσουν σε υποδομές και ακαδημίες. Οι φίλαθλοι της Ευρώπης δικαιούνται να βλέπουν τα παιχνίδια εγκαταστάσεις κορυφαίου επιπέδου.», κατέληξε o στενότερος συνεργάτης του κομισάριου του ΝΒΑ.