Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε και για τον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα και την καθημερινότητα τους στην ομάδα.

Η σχέση του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους παίκτες και τον ίδιο τον Εβάν Φουρνιέ ήταν κάτι για το οποίο μίλησε ο Γάλλος γκαρντ στην εκπομπή Pick n Roll του Magenta TV. Αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του Έλληνα τεχνικού την ώρα των αγώνων και επισήμανε πως δεν έχουν καμία σχέση με τον χαρακτήρα του και τον τρόπο που επικοινωνούν στην καθημερινότητα τους μέσα στο γήπεδο.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ αναγνώρισε πως την ώρα του αγώνα μπορεί να κοουτσάρει με πάθος, αλλά αυτό συμβαίνει με πολλούς προπονητές. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει πως νοιάζεται πολύ για τους παίκτες του καθημερινά.

Αναλυτικά όσα υποστήριξε ο Εβάν Φουρνιέ για τον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα:

«Η καθημερινότητα είναι αυτή που καθορίζει τη σχέση και η καθημερινότητα του κόουτς Μπαρτζώκα με τους παίκτες του είναι πολύ διαφορετική από αυτό που βλέπει ο κόσμος στη διάρκεια των αγώνων.

Είναι ένας πολύ απλός και πράος άνθρωπος, που νοιάζεται για τους παίκτες του και ενδιαφέρεται πραγματικά γι’ αυτούς.

Βέβαια, όταν βρίσκεται στον πάγκο υπάρχει ένταση, αλλά αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους προπονητές. Είναι μέρος του παιχνιδιού και του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται γενικότερα οι προπονητές.

Αυτό, όμως, δεν αλλάζει τη σχέση που έχει με τους παίκτες του. Έχει μεγάλη φλόγα και πάθος για την ομάδα του, για τον Ολυμπιακό, και αυτό τον κάνει να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο μέσα στο γήπεδο.

Δεν έχει, όμως, σχέση με την καθημερινότητα της ομάδας και με τη σχέση του με τους παίκτες. Άλλωστε, ο προπονητής είναι η εξουσία μέσα στην ομάδα και πρέπει, με κάποιον τρόπο, να δίνει το παράδειγμα και να επιβάλλεται».