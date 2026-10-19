Ντόρσεϊ μετά τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα: «Η ηρεμία του μυαλού μου είναι το παν για μένα»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας την προηγούμενη εβδομάδα, μετά το ξέσπασμά του μέσω social media κατά του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να τον αφήνουν εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και να τον στέλνουν πίσω στην Αθήνα, όπου κλήθηκε σε απολογία.
Ο διεθνής γκαρντ απολογήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), όπου εμφανίστηκε μετανιωμένος για την κίνησή του απέναντι στον σύλλογο και την ομάδα, ενώ πλέον αναμένεται να φανεί ποια θα είναι η τιμωρία του.
Λίγες ημέρες μετά τα όσα συνέβησαν, ο Ντόρσεϊ έκανε τις πρώτες του αναρτήσεις στα social media, στέλνοντας το μήνυμα πως «η ηρεμία του μυαλού μου είναι το παν για μένα». Στο τελευταίο του story, μάλιστα, εμφανίστηκε μαζί με τον γιο του, περνώντας όμορφες στιγμές μαζί του και αφήνοντας για λίγο στην άκρη την ένταση των προηγούμενων ημερών.
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