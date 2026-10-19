Φουρνιέ: Η τοποθέτησή του για την υπόθεση του Ντόρσεϊ
Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε μία εκτενή συνέντευξη στο Magenta TV και στην εκπομπή «Pick n Roll», όπου μοιράστηκε τη γνώμη του για το περιστατικό με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και την δημόσια τοποθέτησή του στα social media.
Αναλυτικά
«Έμεινα έκπληκτος, γιατί δεν το είχε ξανακάνει στο παρελθόν και γνωρίζει ότι το να μεταφέρεις τέτοια ζητήματα στα social media δεν είναι σωστό ούτε βοηθητικό. Δεν είναι καλή ιδέα. Όσα έχεις να πεις, πρέπει να τα διαχειρίζεσαι εσωτερικά. Όλοι κάνουμε λάθη, κανείς δεν είναι τέλειος. Είμαι σίγουρος ότι το μετάνιωσε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά η ομάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Χρειαζόμαστε στενή σύνδεση, να είμαστε μια γροθιά και να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί μπροστά μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να μπει ανάμεσά μας. Το γνωρίζει και ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα».
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