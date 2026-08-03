Ιτούδης: «Χάποελ και Παναθηναϊκός μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τη νίκη που πήρε η Χάποελ Τελ Αβίβ στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός μετά από πέντε διαδοχικές νίκες, γνώρισε την πρώτη του ήττα στη EuroLeague. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, φιλοξένησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την έκτη αγωνιστική, με τους Ισραηλινούς να παίρνουν τη νίκη με 91-81.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Δημήτρης Ιτούδης, έκανε το δικό του σχόλιο για αυτό το θετικό αποτέλεσμα και τόνισε ότι η Χάποελ και ο Παναθηναϊκός, μπορούν να φτάσουν μέχρι τέλους στη διοργάνωση.

Ο Ιτούδης είπε

«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα που μου συνέχισε να πιστεύει. Το παιχνίδι είναι στιγμές. Μια ήμασταν μπροστά εμείς, μια ο Παναθηναϊκός. Όταν περάσαμε μπροστά με 10, δεχθήκαμε σερί 11-0. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ποιότητα, παίζει με παγίδες, με αλλαγές, κατάφερε να μικρύνει το γήπεδο. Βάλαμε μεγάλα σουτ, μείναμε συμπαγείς. Το να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον δεν μπορεί να το κερδίσει τίποτα.

Είμαστε η ίδια ομάδα που έχασε από την Μπάγερν στην αρχή. Ακόμα χτίζουμε. Το καλό για εμάς είναι ότι καταφέραμε να κερδίσουμε στην διαβολοβδομάδα με διαφορετικά σχήματα. Είμαι χαρούμενος που έχω παίκτες που καταλαβαίνουν το μομέντουμ. Σκοράραμε τρίποντα, ανοίξαμε το ζωγραφιστό για τους γκαρντ. Μπορούμε να νικήσουμε με διαφορετικούς τρόπους.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρομεροί. Ο Παναθηναϊκός είναι φανταστικός σύλλογος. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τον προπονητή τους, ανταλλάσουμε ιδέες, μιλάμε. Ο Παναθηναϊκός και εμείς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Στις δύο διαβολοβδομάδες έχουμε τέσσερις νίκες, αυτό δείχνει ότι έχουμε ποιότητα».