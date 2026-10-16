Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Μπαρτσελόνα, για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός μετά την ιστορική ανατροπή επί της Βαλένθια, έχει μία ακόμη εκτός έδρας δοκιμασία. Για το δεύτερο παιχνίδι της διαβολοβδομάδας και την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, θα αντιμετωπίσει στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30, LIVE από το Gazzetta).

Για το προσεχές παιχνίδι, δεν είναι διαθέσιμος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου απολογήθηκε, για το πρόσφατο ξέσπασμά του κατά της ομάδας στα social media.

Τη θέση του 30χρονου γκαρντ στη δωδεκάδα, πήρε ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς