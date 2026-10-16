EuroLeague: Αποθέωσε τον Ολυμπιακό για το comeback κόντρα στη Βαλένθια

EuroLeague: Αποθέωσε τον Ολυμπιακό για το comeback κόντρα στη Βαλένθια

EuroLeague: Αποθέωσε τον Ολυμπιακό για το comeback κόντρα στη Βαλένθια
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Η EuroLeague αποθέωσε στα social media τον Ολυμπιακό για τον τρόπο που έπαιξε και έκανε το comabeck κόντρα στη Βαλένθια.

Μέσω βίντεο στα social media, η EuroLeague αποθέωσε τον Ολυμπιακό για την ανατροπή κόντρα στη Βαλένθια.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή ανέβασε ορισμένες φάσεις από την αναμέτρηση, γράφοντας: «Μια επική ανατροπή, και όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι! Όλοι αγγίζουν την μπάλα, συνεργάζονται, μέχρι να βγει το τέλειο σουτ! Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει το 2/2 στην Ισπανία;»

Δείτε το βίντεο:

@Photo credits: eurokinissi
     

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