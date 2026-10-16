EuroLeague: Αποθέωσε τον Ολυμπιακό για το comeback κόντρα στη Βαλένθια
Μέσω βίντεο στα social media, η EuroLeague αποθέωσε τον Ολυμπιακό για την ανατροπή κόντρα στη Βαλένθια.
Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή ανέβασε ορισμένες φάσεις από την αναμέτρηση, γράφοντας: «Μια επική ανατροπή, και όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι! Όλοι αγγίζουν την μπάλα, συνεργάζονται, μέχρι να βγει το τέλειο σουτ! Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει το 2/2 στην Ισπανία;»
Δείτε το βίντεο:
A comeback for the ages, and it all started like this! Everybody touches the rock, working together to find the perfect shot ❤️🔥 Can @Olympiacos_BC make it 2/2 in Spain? #EveryGameMatters https://t.co/3ZcEI3DraD— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2026
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