Η EuroLeague αποθέωσε στα social media τον Ολυμπιακό για τον τρόπο που έπαιξε και έκανε το comabeck κόντρα στη Βαλένθια.

Μέσω βίντεο στα social media, η EuroLeague αποθέωσε τον Ολυμπιακό για την ανατροπή κόντρα στη Βαλένθια.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή ανέβασε ορισμένες φάσεις από την αναμέτρηση, γράφοντας: «Μια επική ανατροπή, και όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι! Όλοι αγγίζουν την μπάλα, συνεργάζονται, μέχρι να βγει το τέλειο σουτ! Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει το 2/2 στην Ισπανία;»

Δείτε το βίντεο: