Τσορμπατζόγλου στους Galacticos by Elabet: «Το ξέρει ο Ολυμπιακός, το ξέρει και ο Ντόρσεϊ, ο ΠΑΟΚ θα κάνει τη μεγαλύτερη πρόταση»

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μίλησε στους Galacticos by Elabet για την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η κουβέντα γύρω από το όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μετά το πρόσφατο σχόλιο του διεθνή γκαρντ στα social media, γίνεται μεγάλη κουβέντα για το μέλλον του στον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» τον άφησαν εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ενώ τον έστειλαν άμεσα στην Αθήνα, όπου θα κληθεί σε απολογία. Μία από τις ομάδες που είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον Ντόρσεϊ και ήταν δεδομένο ότι θα του κάνει πρόταση το καλοκαίρι (2027), είναι ο ΠΑΟΚ.

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, μίλησε στους Galacticos by Elabet την Πέμπτη (15/10), σχετικά με αυτό το θέμα και είπε ότι τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Ντόρσεϊ, γνωρίζουν πως αν ο παίκτης είναι διαθέσιμος, ο ΠΑΟΚ θα του καταθέσει την πιο μεγάλη πρόταση.