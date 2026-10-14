Σκληρή πρεμιέρα για τον Αθηναϊκό στην Ευρωλίγκα – Δεν βρήκε απαντήσεις απέναντι στην Κιμπίρκστις
Ο Αθηναϊκός δεν κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία με μια επική ανατροπή 30 πόντων, στα πρότυπα της πρόσφατης επιστροφής του Ολυμπιακού, καθώς η αντίπαλός του αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική, εκμεταλλευόμενη κάθε αδυναμία στην άμυνα και την επίθεση των φιλοξενούμενων.
Η Κιμπίρκστις-TOKS μπήκε δυνατά στο παρκέ, επιβάλλοντας από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό της. Μέχρι τα 5:30 πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τις γηπεδούχες να προηγούνται με 12-10. Από εκείνο το σημείο, ωστόσο, οι Λιθουανές ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους.
Με σωστές επιλογές στην επίθεση, εύστοχα σουτ από την περιφέρεια, αιφνιδιασμούς και αποτελεσματικό παιχνίδι κοντά στο καλάθι, η Κιμπίρκστις-TOKS άρχισε να χτίζει διαφορά. Αντίθετα, ο Αθηναϊκός δυσκολευόταν να βρει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, ενώ αδυνατούσε να περιορίσει τις επιθετικές πρωτοβουλίες των γηπεδούχων. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 20-10, δίνοντας από νωρίς το στίγμα της αναμέτρησης.
Η εικόνα δεν άλλαξε ουσιαστικά ούτε στη δεύτερη περίοδο. Ο Αθηναϊκός συνέχισε να κυνηγά το σκορ, χωρίς να καταφέρει να βρει σταθερές λύσεις στην επίθεση ή να ανακόψει τον ρυθμό της αντιπάλου του. Η Κιμπίρκστις-TOKS, με καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις επιλογές της, μεγαλβσε σταδιακά το προβάδισμά της, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 52-32.
Για την ελληνική ομάδα, η Μαριέλλα Φασούλα είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ η Βανλού είχε σημαντική συμβολή στη δημιουργία, μοιράζοντας 4 ασίστ. Από την πλευρά των Λιθουανών, η Niyah Becker ξεχώρισε με 12 πόντους και 2 κλεψίματα.
Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα αποτυπωνόταν και στους αριθμούς του πρώτου ημιχρόνου. Η Κιμπίρκστις-TOKS σούταρε με 60,71% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα, την ώρα που ο Αθηναϊκός είχε 35,29% και 25%, αντίστοιχα.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον Αθηναϊκό. Η Κιμπίρκστις-TOKS συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει, εκμεταλλευόμενη τα προβλήματα της ελληνικής ομάδας και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Με το σκορ στο 65-32, οι γηπεδούχες είχαν πλέον μετατρέψει την αναμέτρηση σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή για τις φιλοξενούμενες.
Η διαφορά έφτασε γρήγορα στους 30 πόντους, με τον Αθηναϊκό να αδυνατεί να βρει τρόπο να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Ο Ηλίας Ζούρος άνοιξε το rotation, αναζητώντας περισσότερη ενέργεια και λύσεις από τον πάγκο, όμως ο ρυθμός είχε ήδη χαθεί και η Κιμπίρκστις-TOKS συνέχισε να ελέγχει πλήρως την κατάσταση.
Η τελευταία περίοδος δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Η Κιμπίρκστις-TOKS διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και έφτασε τους 103 πόντους, επικρατώντας τελικά με 103-65. Για τον Αθηναϊκό, η ιστορική πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα συνοδεύτηκε από μια βαριά ήττα με διαφορά 38 πόντων. Η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να ακολουθήσει την επιθετική αποτελεσματικότητα των Λιθουανών, ενώ η αδυναμία της να περιορίσει τον ρυθμό τους αποδείχθηκε καθοριστική.
Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Αθηναϊκού μόλις ξεκίνησε, όμως η πρεμιέρα απέναντι στην Κιμπίρκστις-TOKS ανέδειξε τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα του Ηλία Ζούρου. Η συνέχεια της διοργάνωσης θα αποτελέσει την ευκαιρία για αντίδραση, βελτίωση και αναζήτηση μιας διαφορετικής εικόνας στις επόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
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