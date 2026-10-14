Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μέσω ενός σχόλιου στα social media, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε «φωτιά» σχετικά με τον μέλλον του, καθώς ξέσπασε κατά του Ολυμπιακού.

Ο διεθνής γκαρντ αναφέρθηκε στον χρόνο συμμετοχής του που μειώθηκε ξαφνικά τη φετινή σεζόν.

Ο Ντόρσεϊ έπειτα από την περσινή χρονιά, «καριέρας» που ολοκλήρωσε με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, προκαλώντας μεγάλες συζητήσεις για τον μέλλον του.

Το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό, λήγει το καλοκαίρι του 2027, αφού ο παίκτης των «ερυθρολεύκων» υπέγραψες τριετές το καλοκαίρι του 2024.