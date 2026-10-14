Ο Κάρλικ Τζόουνς μίλησε μετά την ήττα της Παρτίζαν από τον Παναθηναϊκό με 72-55 στο Βελιγράδι και στάθηκε στην κακή εμφάνιση της ομάδας του αλλά και στην ποιότητα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 5/5 στη EuroLeague, επικρατώντας με 72-55 της Παρτίζαν στο Βελιγράδι! Ο γκαρντ των Σέρβων, Κάρλικ Τζόουνς, είχε απολογητική διάθεση προς τους φιλάθλους της ομάδας του, ενώ στάθηκε στην ανωτερότητα του Τριφυλλιού, τονίζοντας παράλληλα την αγάπη του για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

O ηγέτης της ασπρόμαυρης πλευράς της σερβικής πρωτεύουσας, που κινήθηκε σε ρηχά νερά για τα δεδομένα του (8 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ), υπογράμμισε πως το κοινό της Παρτίζαν δεν άξιζε τέτοια εμφάνιση και ανέφερε πως η ελληνική ομάδα έδειξε και εχθές πως παίζει από την αρχή της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κάρλικ Τζόουνς:

«Ήταν άσχημο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Έδειξαν ποιοι είναι και πώς παίζουν από την αρχή της σεζόν. Οι αντίπαλοι έπαιξαν εξαιρετικά, ενώ εμείς ήμασταν κακοί. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, όπως πάντα. Οι φίλαθλοι δεν άξιζαν την εμφάνιση που τους δώσαμε».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Απλώς δείξαμε την αγάπη μας ο ένας στον άλλον, ευχηθήκαμε ευτυχία και είπαμε πόσο σημαντικοί είμαστε ο ένας για τον άλλον».

Για τη διαιτησία

«Είναι δύσκολο. Όλοι περιμένουμε από τους διαιτητές να είναι αλάνθαστοι. Θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά, αλλά παλαιότερα κερδίζαμε παιχνίδια ακόμα και όταν παίζαμε "πέντε εναντίον οκτώ". Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για τους διαιτητές· εμείς δεν παίξαμε σωστά».