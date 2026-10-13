Βαλένθια - Ολυμπιακός: Αποθέωση για Μοντέρο από τους φίλους των Ισπανών, φοβερό standing ovation
Η περσινή σεζόν ήταν ονειρική για τη Βαλένθια αφού πανηγύρισε το πρωτάθλημα Ισπανίας, ενώ έφτασε και στο Final Four της Euroleague. Πρωταγωνιστής σε αυτή την πορεία ήταν ο Γιαν Μοντέρο που φέτος μετακόμισε στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού.
Οι φίλοι των Ισπανών δεν ξέχασαν την προσφορά του Δομινικανού γκαρντ και του χάρισαν ένα standing ovation πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Εκείνος τους χειροκρότησε θερμά λίγο πριν μπει στο παρκέ για να κοντραριστεί για πρώτη φορά με την πρώην ομάδα του.
El @RoigArena rep @jeanmontero03 de tornada per primera vegada 🧡 https://t.co/zrQUJgjr2c— Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 13, 2026
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