Τρελή ιστορία του Παπαπέτρου με Ζέλικο: «Όταν κερδίσαμε τον Ερυθρό Αστέρα στον πόντο, ήρθε να μου τα ψάλει»
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον έντονο τρόπο με τον οποίο ο Σέρβος κόουτς ζει το κάθε ματς, εξιστορώντας μια ιστορία από τη συνύπαρξή τους στην Παρτίζαν.
Ο ίδιος αναφέρθηκε σε ένα παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, όπου αποφάσισε να μην κάνει φάουλ στον Νέντοβιτς ενώ η διαφορά ήταν στους 4 λίγο πριν τη λήξη. Η Παρτίζαν κατάφερε να πάρει τη νίκη στον πόντο, ωστόσο ο Ζοτς δεν το πήρε τόσο ψύχραιμα.
Μπήκε στα αποδυτήρια και... τα έψαλε στον Παπαπέτρου για τον τρόπο που αμύνθηκε στην τελευταία φάση, δείχνοντας πως δεν στάθηκε καθόλου στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά στο τι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα στο ματς ενόψει και του επαναληπτικού που είχαν με τον «αιώνιο» αντίπαλό τους.
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